Begroting gemeente Rheden aangenomen door verdeelde raad

GEM. RHEDEN – Dinsdag 7 november was het aan de gemeenteraad van Rheden om een besluit te nemen over het ontwerpbesluit Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027. De plannen werden uiteindelijk aangenomen door een meerderheid van de raad, maar niet gesteund door VVD, CDA en VPR. Met zestien stemmen voor en tien tegen werd het document aangenomen.

Het CDA diende samen met de Volkspartij Rheden (VPR) een amendement in om het verhogen van de OZB te beperken, maar vond geen steun bij de overige fracties. D66 wilde dat de lastenverhoging niet alleen bij de inwoners van Rheden komt te liggen, maar ook bij de bezoekers. De fractie diende een amendement in om de toeristen-, watertoeristen- en forensenbelasting te laten meestijgen. Dit kon op veel bijval rekenen van de andere partijen. Met twintig stemmen voor en zes tegen werd het amendement aangenomen. De toeristenbelastingen stijgen hiermee 18,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

De VVD riep tijdens de voorbereidende vergadering op tot een onafhankelijke doorrekening van de begroting. De partij maakt zich grote zorgen over de haalbaarheid van de voorliggende begroting en de risico’s die daaraan verbonden zijn. ‘De VVD staat voor een verstandig en verantwoord financieel beleid en omgang van ons huishoudboekje, dat het belang dient van onze gemeente en haar inwoners’, meldt de partij. “Onze inwoners verdienen niets minder dan een begroting die realistisch en degelijk is opgesteld,” aldus Sjir Hanssen, raadslid van de VVD in Rheden. “Wij hebben zorgen over deze begroting, we zijn bang dat volgend jaar een financieel ravijn kan wordt.” De fractie kwam hier in de besluitvormende vergadering niet op terug in de vorm van een motie of amendement.

Wel werd een VVD-motie aangenomen waarin het college de opdracht krijgt tweemaandelijks re rapporteren over de voortgang van de voorgestelde besparingen. Ook moet het college met een voorstel komen hoe de raad beter betrokken kan zijn bij de voortgang van de realisatie van voorgestelde besparingen.

Het CDA miste de urgentie in de begroting. “De begroting is wel sluitend, maar er zijn veel onzekerheden. Met een heel klein zuchtje wind zakt de begroting als een kaartenhuis in elkaar. Zo is een lijst met besparingen van 11 miljoen opgenomen, maar het is maar zeer de vraag of die ook gehaald worden. Veel concrete plannen daarvoor zijn er in ieder geval nog niet. En wat dan? Gaat het dan ten koste van de algemene reserve, die de afgelopen jaren al gedaald is tot nog maar 5 miljoen?”, vroeg de partij zich af.

De begroting werd uiteindelijk zonder steun van het CDA, de VVD, VPR en Frans Kooistra van de GPRB aangenomen door de raad.