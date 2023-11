Adam Kwartet speelt met Gerbrich Meijer

BRUMMEN – Op uitnodiging van de werkgroep Kamermuziek van de Culturele Stichting Brummen komt het Adam Kwartet zondag 26 november naar Brummen. Ze muzikanten spelen samen met klarinettist Gerbrich Meijer.

Het Adam Kwartet en Gerbrich Meijer speelden in mei vorig jaar al samen bij Podium Witteman. In Brummen brengen de vijf een veelkleurig programma dat een verbinding legt tussen werk van Mozart uit de 18e eeuw, een stuk van Colridge Taylor uit de jaren rond 1900 en herkenbare muziek van Florence Price uit de eerste helft van de 20e eeuw.

Meijer is is genomineerd als Nederlands Klassiek Talent 2023/2024 en krijgt derhalve een tournee langs concertzalen aangeboden. Eerder kreeg zij de Grachtenfestival Award 2022 en ontving ze de ‘special prize’ op de Carl Nielsen International Competition. Ze voltooide studies in Los Angeles en Copenhagen. Kortom: zij staat aan het begin van een mooie carrière en is volop in ontwikkeling.

Het Adam Kwartet bestaat sinds 2020 en zoekt met een frisse blik naar manieren om haar eigen licht te laten schijnen op het strijkkwartet en daarbij trouw te blijven aan de essentie van het genre. Het kwartet maakt deel uit van de Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA), waar de muzikanten sinds 2022 de voltijds tweejarige postacademische opleiding volgen. Ook hier dus jonge zich ontwikkelende, eigentijdse musici.

Het concert in de Pancratiuskerk in Brummen begint om 15.30 uur. Na afloop staat er een drankje klaar. Kaarten zijn te koop via brummencultuur.nl. Jongeren tot en met 16 jaar hebben gratis toegang na opgave via kamermuziek@brummencultuur.nl.