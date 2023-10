Vrijwilligers De Bruisbeek onder indruk bij rondgang over Ereveld

LOENEN – Eenmaal per jaar wil het bestuur van het Ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen haar vrijwilligers in het zonnetje zetten voor hun bijdrage aan het goed functioneren van het gebouw. Daarom wordt ieder jaar een uitstapje georganiseerd. Onlangs brachten de vrijwilligers een bezoek aan het Nationaal Ereveld in Loenen.

Jaarlijks zijn, naast het bestuur, zo’n dertig mannen en vrouwen in touw bij alle activiteiten in De Bruisbeek. Er zijn de wekelijkse activiteiten, zoals biljartavonden en -middagen, de soosbijeenkomsten, koffieuurtjes en koersbalmiddagen. Maar ook zijn er regelmatig gezellige familiebijeenkomsten, vergaderingen en ontspanningsmiddagen. Voor elke activiteit zijn personen nodig voor de bediening. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zoveel Loenenaren mee willen doen en organiseert als bedankje elk jaar een uitstapje.

Dit keer werd gekozen voor een bezoek aan het Nationaal Ereveld van de Oorlogsgravenstichting aan de Groenendaalseweg in Loenen. Gidsen verzorgden hier een rondleiding. Het juist die dag stralend najaarsweer, zodat de geplande rondleiding door kon gaan. Twee gidsen stonden klaar om het gezelschap te verwelkomen. Gerrianne Jansen en Marita van Overbeek hadden zich verdiept in het verleden van het Ereveld, waar ongeveer vierduizend oorlogsslachtoffers zijn (her)begraven. Niet alle gevonden slachtoffers zijn herkend. Er ligt op de begraafplaats nog een groot aantal onbekende personen. Moderne technieken maken steeds meer mogelijk en zo lukt het nog regelmatig via dna-onderzoek een onbekende soldaat na zoveel jaren een naam te geven. Gerianne en Marita stonden enkele keren stil bij een graf waar een bijzonder verhaal over viel te vertellen. De bezoekers luisterden met veel aandacht naar de oorlogsverhalen over verzet, verraad en naastenliefde.

Ook werd een kijkje genomen in de herdenkingskapel midden op het terrein. In 42 boeken zijn de namen genoteerd van zo’n 130.000 oorlogslachtoffers van wie de stoffelijke resten nooit zijn gevonden. Beheerder Henk Mulder maakt iedere dag de gang naar de kapel om een bladzijde om te slaan van het boek dat centraal op een zuil ligt. Het duurt drie jaar voordat alle boeken zijn doorgebladerd.

Tevens werd een bezoek gebracht aan het nieuwe Herdenkings- en educatiecentrum naast het Ereveld. Hier was ook de tentoonstelling ‘Oog in oog’ te zien. Met een klankbeeld kregen de bezoekers een goede indruk van dit fraaie centrum. De gidsen Gerianne en Marita kregen naast dankwoorden ook een bloemetje aangeboden.

Nadien ging het gezelschap naar de grote zaal van De Bruisbeek voor een gezellig samenzijn met een muziekje van DJ Jan Harmsen. Voorzitter Ria Blom-Paalman wees er nog eens duidelijk op dat De Bruisbeek niet kan bestaan zonder medewerking van de vrijwilligers. Zij dankte ieder voor de inbreng in het afgelopen jaar. Na een moeilijk coronaperiode draait De Bruisbeek weer prima met vele activiteiten.

Foto: Hanny van Ark