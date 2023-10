Titus Brandsma College introduceert ‘maatschappelijke diensttijd’ in lesprogramma

VELP – Alle tweedejaars MAVO leerlingen van het Titus Brandsma College in Velp krijgen in het eerste en derde trimester van dit schooljaar een lesprogramma ‘maatschappelijke diensttijd’ (MDT). Het is de eerste school in de gemeente Rheden die MDT introduceert als vast onderdeel van het lesprogramma. De lessen worden verzorgd door Delano Fidan, Dorpscoach Jeugd bij Incluzio Rheden, in samenwerking met Spectrum. Onlangs kregen leerlingen een gastles van wethouder Ronald ter Hoeven met als onderwerp ‘debat en dialoog’.

MDT bestaat hier uit een Young Leaderstraining van ongeveer twee maanden. In deze periode ontdekken de jongeren meer over hun identiteit, benutten ze hun talenten in samenwerking met elkaar én doen zij iets voor de mensen in hun buurt. Fidan: “De leerlingen leren op deze manier over hun verantwoordelijkheid in de lokale maatschappij. Door het organiseren van bijvoorbeeld een verbindend event in de wijk of het helpen van senioren in de buurt leren zij ontdekken waar hun passie en kracht ligt, maar ook wat zij daarmee betekenen voor een ander. De leerlingen kiezen zelf welk project het beste bij hen past en hoe ze dit willen uitvoeren.”

Uitbreiding

Heidy Breeuwer, directeur van het Titus Brandsma College, onderstreept het belang van het aanboren van individuele talenten van leerlingen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Het Titus Brandsma leidt leerlingen op tot kritische wereldburgers met aandacht voor hun medemens. Het programma van Incluzio Rheden is een prachtige aanvulling op ons lesprogramma,” aldus Breeuwer.

Incluzio Rheden wil MDT waar mogelijk nog verder uitbreiden in de gemeenten Rheden en Rozendaal. “Hiermee werken we aan de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. Dit werpt zijn vruchten af voor de jongeren zelf, maar ook voor hun leefomgeving en de partijen waarmee zij in hun project samenwerken. We bouwen namelijk aan duurzaam contact met jongeren, leren hoe hun interesse te wekken voor vrijwilligersfuncties in de buurt,” aldus Fidan.

Debatteren

Het MDT lesprogramma bestaat uit zeven thema’s, waarin de leerlingen alle facetten van een maatschappelijk project doorlopen. Van idee tot planning en uitvoering. Een van de lessen staat in het teken van ‘debat en dialoog’. Deze les vond plaats op woensdag 27 september en is bijgewoond door wethouder Ronald ter Hoeven van de gemeente Rheden. De tweedejaars leerlingen gingen hier met elkaar in debat en werden daarbij aangemoedigd en begeleid door de wethouder. Na afloop van de debatten oordeelde de jury, bestaande uit de wethouder, Fidan en een leerling uit de klas, welke van de teams het debat het beste had uitgevoerd.