Stichting Wijnand Hacfort steunt restauratie Ter Horst

LOENEN – Het bestuur van de stichting Wijnand Hacfort in Loenen kijkt tevreden terug op het aantal bezoekers dat het kasteel Ter Horst in Loenen dit jaar heeft bezocht. In de afgelopen maanden zijn er aanmerkelijk meer personen geweest die graag een kijkje wilden nemen in het kasteel en de bijgebouwen. Ook het aantal extra groepen die een aanvraag doen voor een rondleiding is sterk toegenomen. Met de rondleidingen en andere activiteiten is een leuk bedrag verdiend waarmee de vele vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan de kostbare instandhouding van het eeuwenoude kasteel.

Zaterdag 30 september werden de vrijwilligers door het bestuur uitgenodigd om na te praten over het afgelopen seizoen. De nieuwe voorzitter, Fons Vrouwenraths, was blij met de goede opkomst van de groep die dit keer bijeen kwam in de trouwzaal van het kasteel. Hij was zeer tevreden over de prestaties van de vrijwilligers die met de rondleidingen en de verkoop van kasteelproducten in het winkeltje een leuk bedrag hebben verdiend. Op twee dagen per week worden rondleidingen gehouden in en om het kasteel waarbij vooral de fraaie schuilkapel veel aandacht krijgt.

Evenementen

Enkele dames zijn druk met het bereiden van heerlijke producten die voor een groot deel uit de kasteeltuin of omgeving komen. Een groepje verdiend ook een fors bedrag met de verkoop van producten, zoals drank en sapjes, op grote evenementen in de buurtdorpen. Vorige week was de stichting nog present op de Honing- en Bijenmarkt in Eerbeek.

De gelden van de stichting worden aangewend om de kostbare restauraties van het kasteel te ondersteunen. Het kasteel is een monumentaal gebouw dat sterk tot de verbeelding spreekt door zijn bouwstijl uit twee perioden. Het onderhoud van kasteel en bijgebouwen vergt jaarlijks een fors kapitaal. Kort geleden heeft de stichting bijgedragen aan de toren en restauratie van het dak. Nu wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de brug over de gracht naar het binnenplein. De klus vergt weken om alles gereed te krijgen. De voorzitter kon eigenaar Alexander Russelman beloven dat de stichting een bedrag van 15.000 euro gaat overmaken om zo de financiering van de brug mede mogelijk te maken.

Oranjerie

Er staan voor de komende jaren nog meer grote onderhoudsprojecten op stapel. Russelman vertelde dat de Oranjerie, een oud bijgebouw dat het derde oudste gebouw is van de gemeente Apeldoorn, ook weer dringend een restauratie nodig heeft. Het dak laat slijtage zien maar ook de kassen uit 1923,die aansluiten op het historische gebouw, moeten dringend opgeknapt worden.

De vrijwilligers, waarvan sommigen al meer dan twintig jaar actief zijn kregen een compliment van Vrouwenraths voor hun grote inzet. Joke Berghuis werd extra in het zonnetje gezet voor haar prestaties met de de begeleiding van grote groepen. De nieuwe gidsen kregen een rondleiding over de zolders en klokkentoren. Nadien werd er gezellig bijgepraat.

Foto: Martien Kobussen

KADER:

De rondleidingen door de gidsen van de Stichting Wijnand Hacfort in Kasteel Ter Horst in Loenen gaan ook in de komende herfst- en wintermaanden gewoon door. Tot 30 oktober zijn er rondleidingen op maandag en donderdag. Nadien tot 1 mei zijn er alleen rondleidingen op elke donderdag.

De start van de rondleiding is op het voorplein. De gids leidt de bezoekers door het kasteel uit 1557 waarin oude keldergewelven, de mooie oude keukens en de gerestaureerde schuilkapel zijn te zien. Buiten is een deel van de tuin te zien met boomgaard en oranjerie. De rondleiding eindigt in het kasteelwinkeltje.

Door de gestegen belangstelling voor de rondleidingen wordt gezocht naar personen die het leuk vinden om gids te worden. Ook worden personen gevraagd om te helpen in het winkeltje. Secretaris Wim Blom, telefoon 06 39785049, mail stichtingwijnandhacfort@gmail.com, geeft graag alle inlichtingen.