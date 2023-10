Spelmateriaal voor ouderen in bibliotheek

VELP – Je bent nooit te oud om te spelen’ is het motto van speelotheek Het Kasteel uit Velp. Naast speelgoed voor kinderen, heeft de speelotheek ook een grote variatie spelmateriaal voor ouderen. Herinneringskoffers met thema’s van vroeger en geuren- en geluidenmemory bijvoorbeeld. Op woensdag 18 oktober is dit spelmateriaal gratis uit te proberen in de Bibliotheek Velp tijdens de maandelijkse Breek de Week-activiteit.

Kaarten, foto’s, memory, de levensechte knuffelkat Minous met alle zintuigen, boeken, gezelschapsspellen, knikkercompetities, bewegingsspellen en puzzels. Het is allemaal te leen bij de speluitleen voor ouderen in Velp. De spellen voor ouderen zijn minder gericht op competitie en meer op samenwerken. “Spelen is niet alleen heel erg leuk, het is belangrijk voor iemands welbevinden. Dat geldt voor jong en oud. We brengen deze collectie daarom graag onder de aandacht”, zegt Hilly van den Brink van Speelotheek Het Kasteel in Velp. Tijdens deze Breek de Week-bijeenkomst laat ze bezoekers kennismaken met dit bijzondere speelgoed. En natuurlijk wordt er ook gezellig samen een spelletje gespeeld.

Breek van de week

Iedere derde woensdagochtend van de maand is er in de Bibliotheek Velp een bijeenkomst met een thema. De inhoud varieert van actuele onderwerpen tot verrukkelijke recepten en van creatieve workshops tot inspirerende lezingen. De toegang is gratis, evenals koffie en thee, en vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur.