Speciale muziek- en theatervoorstelling in de Turnhal

ELLECOM – Op zondag 15 oktober is iedereen welkom bij de speciale muziek- en theatervoorstelling in het kader van 450 jaar Rheden. De feestelijke bijeenkomst vindt vanaf 13.00 uur plaats in de Turnhal in Ellecom en is gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen meezingen met het Rhedense Volkslied en nog een keer ‘Het verhaal van de kist uit 1573’ beleven, met de bewoner van de raket in het weiland aan de Middachterallee.

Het Rhedense Volkslied is speciaal geschreven voor het jubileum van de gemeente en zal gezongen worden door het koor Con Colore uit Rheden, onder leiding van dirigent en componist Christan Grotenbreg. De tekst is van de hand van Marije Heemskerk. Meezingen is eenvoudig. Ook voor de mensen die zeggen ‘niet te kunnen zingen’. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. De organisatie hoopt op een grote opkomst, zodat het gezamenlijke zingen van het volkslied een bijzondere ervaring zal worden.

Verhaal van de kist

Na het volkslied volgt de ontknoping van ‘Het verhaal van de kist’ met medewerking van Walter de Wit. Veel mensen hebben dit verhaal, bestaande uit tien delen, gevolgd in Regiobode. De kist uit 1573 werd gevonden bij de sloop van het oude gemeentehuis en behoorde toe aan de Spaanse afgezant Didès Elspa Révellas. Hij zou de mogelijke grondlegger van Schoutambt Rheden zijn.

Het Historisch Centrum Gelderland deed onderzoek naar de inhoud van de kist, waaronder de eerste ambtsketen, de dorpenwijzers en verschillende documenten. De man bleek naast diplomaat ook architect, uitvinder en tijdreiziger te zijn. Vertrokken in 1573, reisde hij 500 jaar vooruit naar het jaar 2073, om in stappen van 50 jaar terug te reizen ‘om zo mede de loop van de geschiedenis te kunnen doorgronden’.

Zo is hij op de terugweg, op 18 juni 2023, met zijn blinkende tijdscapsule in het weiland aan de Middachterallee aanbeland. Regelmatig wordt de tijdreiziger in de buurt ervan gesignaleerd.