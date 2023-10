Sociaal maatschappelijke lessen op Kindcentrum Robin

DIEREN – Het nieuwe Kindcentrum Robin in Dieren draagt met extra lessen over sociale en maatschappelijke thema’s, cultuur, gezondheid en muziek bij aan de ontwikkeling van basisschoolkinderen. Dit gebeurt in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma.

Onder de noemer ‘rijke schooldag’ gaan kinderen uit groep 3 tot en met 8 groepsgewijs aan de slag. In vier fases van elk tien weken wordt gewerkt aan verschillende thema’s. Deze worden beurtelings verzorgd door Cultuurbedrijf RIQQ, bibliotheek Veluwezoom, Sport in Rheden en Incluzio Rheden. In november start het programma van Incluzio Rheden.

De eerste fase, verzorgd door Sport in Rheden, loopt ten einde. In november start de tweede fase van tien weken. Deze fase staat in het teken van welzijn en wordt samengesteld door dorpscoaches en schoolmaatschappelijk werkers van Incluzio Rheden. Daarbij gaat het om oog hebben voor wat voor kinderen zelf, maar ook voor hun sociale en fysieke omgeving belangrijk is.

In de lessen van de ‘rijke schooldag’ staan sociaal maatschappelijke thema’s centraal. Er wordt aandacht besteed aan verbinding en samenlevingskracht. Kinderen leren hoe ze keuzes maken en hoe mensen met elkaar omgaan, ongeacht afkomst of cultuur. Er komt daarnaast een voorlichting over vuurwerk, de kinderen gaan wenskaarten maken voor ouderen in de wijk en gezamenlijk eten. Ook wordt er een les vanuit schoolmaatschappelijk werk verzorgd.

Deze ‘rijke schooldag’ moet bijdragen aan de vorming van het middelpunt dat het Kindcentrum wil worden voor gezinnen en mensen uit de wijk.