Rhedense raad beslist over gemeentelijke begroting

RHEDEN – Op dinsdag 7 november beslist de gemeenteraad van Rheden over de begroting 2024 en de jaren daarna. In de begroting wordt bepaald waar de gemeente in de komende jaren geld aan uitgeeft. Voor de jaren 2024 en 2025 biedt het college nog een sluitende begroting aan, dit in tegenstelling tot het gestelde perspectief in de eerder gepresenteerde Kadernota. Voor de jaren vanaf 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rheden ervoor gekozen een tekort voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit is in lijn met de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In 2024 wordt een positief saldo verwacht van 1,2 miljoen euro en in 2025 van 0,7 miljoen euro. Echter vanaf 2026, ook wel het ravijnjaar genoemd, dalen de inkomsten van de gemeente Rheden fors. Het Kabinet heeft namelijk besloten vanaf dat jaar minder geld in het gemeentefonds te stoppen. Dat betekent voor alle gemeenten met ongeveer evenveel inwoners als Rheden hebben, dat de inkomsten uit dat gemeentefonds jaarlijks zo’n 6 miljoen euro minder zullen zijn.

Om te laten zien dat de kosten voor het uitvoeren van het huidige takenpakket van gemeenten groter zijn, heeft de VNG dus opgeroepen om geen sluitende begrotingen te maken voor de jaren vanaf 2026. Ook het college van de gemeente Rheden geeft hieraan gehoor. Voor 2026 laat zij een tekort van 6,5 miljoen euro zien en in 2027 zelfs van 8,1 miljoen euro.

WOZ omhoog

In tegenstelling tot het gestelde perspectief in de Kadernota kan de begroting voor de jaren 2024 en 2025 wel sluitend zijn. Daarvoor moet wel een aantal keuzes gemaakt worden, die nooit helemaal zonder consequenties voor de inwoners kunnen zijn. Keuzes die ook richting moeten geven aan door de gemeenteraad mee te geven kaders voor de jaren 2025 en verder.

Besparingsmogelijkheden ziet het college door enerzijds meer focus in beleid en uitvoering daarvan aan te brengen en anderzijds zijn er mogelijkheden om efficiënter met de middelen om te gaan. Daarbij denkt het college bijvoorbeeld aan de kosten voor gemeenschappelijke regelingen en de kosten van maatwerk in het Sociaal Domein.

Inkomsten van de gemeente kunnen verhoogd worden door de WOZ-belasting te verhogen. Dat gaat dan om een verhoging, inclusief de stijging vanwege inflatie, van 12 procent. Een lastige keuze, maar ook met deze verhoging blijft de onroerende zaken belasting in de gemeente Rheden onder het gemiddelde in de provincie.

Op 7 november neemt de gemeenteraad zijn besluit over de begroting 2024. Op dinsdag 24 oktober gaat de raad hierover in debat. Beide vergaderingen zijn online te volgen.

