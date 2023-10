Nieuwe coronaprik voor risicogroepen en zorgmedewerkers

REGIO – Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona en zorgmedewerkers kunnen dit najaar een coronaprik halen. De prikronde is gestart op 2 oktober en eindigt eind december. De GGD vaccineert in eerste instantie alleen op afspraak.

De coronaprik dit najaar is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat zijn 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen een coronaprik halen. Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen een uitnodigingsbrief van het RIVM. Mensen uit de andere groepen krijgen geen uitnodiging, maar kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD. Dit kan via planjeprik.nl of tijdens kantooruren via 0800-7070.

Er zijn drie vaste priklocaties op Presikhaaf en Kronenburg in Arnhem en bij Achterdoelen in Ede. Daarnaast zijn er kleinschalige en kortdurende pop-uplocaties op verschillende plekken in de regio. Vooralsnog is er alleen vaccinatie op afspraak mogelijk, later dit najaar kunnen mensen ook zonder afspraak naar een priklocatie komen. Dat wordt later bekend gemaakt via prikkenzonderafspraak.nl.

Er wordt dit najaar gevaccineerd met het XBB-vaccin. Dit vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus. Het is volgens de GGD niet meer nodig dat iedereen in Nederland de coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend.