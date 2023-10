BRUMMEN – Op zondag 15 oktober is de muzikale voorstelling Boutje en de Rommelberg te zien in Plein 5 in Brummen. Iedereen die wil komen kijken, is om 13.45 welkom bij Primera Bosman. Vanaf daar gaat het in muzikale optocht naar Plein 5 waar de voorstelling om 14.30 uur begint. Het eind is om 15.15 uur.

Boutje en zijn vader wonen graag bij een grote berg rommel. Boutje is een echte knutselkoning: alle afgedankte spullen van anderen weet hij tot de meest fantastische nieuwe uitvindingen om te toveren. Alle sjieke mensen uit de buurt staan voor zijn maaksels in de rij. Maar ondertussen heeft Boutje grote zorgen en moet hij ook zijn creativiteit inzetten om andere plannen te maken: hoe kan hij samen met zijn nieuwe vrienden zijn vader helpen, die diep in de penarie (of eigenlijk: hoog in de gevangenis) zit?

Er is voortdurend veel te zien en te horen in deze voorstelling: wat heeft Boutje nú weer voor iets bijzonders gemaakt? Komt er ook geluid uit? Muziek zelfs? Een vindingrijke, muzikale voorstelling van dit verhaal van Mirjam Oldenhave en Rick de Haas.

De voorstelling kost 2,50 voor volwassenen en is gratis voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Hij wordt gehouden in het kader van de Kinderboekenweek die duurt van woensdag 4 tot en met zondag 15 oktober.

Aansluitend aan de voorstelling is er een muzikale proeverij in de Bibliotheek Brummen. Kinderen kunnen dan eens proberen hoe het is om op een hobo of trompet te blazen. Hier zal ook de winnaar bekend worden gemaakt van de Rommelbergwedstrijd.

In Bibliotheek Brummen kunnen kinderen tijdens de Kinderboekenweek ook een speurtocht doen tijdens openingstijden. Meer informatie is bij de balie op te vragen.

bijdebieb.nl