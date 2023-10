Meepraten over programmabegroting Brummen

BRUMMEN – Op donderdag 9 november neemt de gemeenteraad van Brummen een besluit over de begroting. Voordat de raad de begroting vaststelt verdiepen de raadsleden zich in dit document. Dit doen zij tijdens het speciale begrotings-forum op 26 oktober. De raadsleden stellen deze vragen aan het college, die de begroting heeft voorbereid. Ook kunnen inwoners, ondernemers en organisaties hun visie geven.

De concept-programmabegroting is feitelijk dus het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. Het is de taak van de gemeenteraad om de begroting vast te stellen en daarmee aan te geven aan welke activiteiten en doelstellingen de gemeente in 2024 en volgende jaren geld beschikbaar stelt. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats.

Naast de programmabegroting voor volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens het begrotingsforum ook de tweede bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2023. Met dit document legt het college verantwoording af over de inhoudelijke, maar vooral ook financiële situatie van het huidige begrotingsjaar.

Iedereen is welkom deze bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis bij te wonen. Aanvang van de vergadering is 19.00 uur. Inwoners kunnen meepraten tijdens dit forum. Zij kunnen zich melden bij raadsgriffier Balduk via griffie@brummen.nl of via tel. 0575-568233.

Besluitvorming

Het echte debat én de besluitvorming over de begroting 2024 en de tweede bestuursrapportage 2023 vindt plaats tijdens de begrotingsraadvergadering op donderdag 9 november. Deze raadsbijeenkomst begint die dag al om 16.00 uur en is bij te wonen in de raadszaal in het gemeentehuis en live te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting 2024-2027 vast.