Koos de Vos uit Velp wil meer rood op oranje daken

VELP – Het was Koos de Vos een doorn in het oog, zwarte zonnepanelen op oranje daken. Hij wilde graag zijn bijdrage leveren aan duurzaamheid, maar zwarte zonnepanelen op zijn rode dak, dat was voor de Velpenaar geen optie. Na een lange zoektocht heeft hij het voor elkaar gekregen om terracotta zonnepanelen op het dak van zijn huis in Velp te laten leggen. Hij is zo trots op het eindresultaat dat hij nu een missie heeft: “Ik wil dat we meer rood krijgen op de daken.”

“Ik ergerde me dood”, vertelt Koos de Vos. “Die zonnepanelen verpesten gewoon het dorpsgezicht.” De zoektocht van De Vos naar een alternatief begon twee jaar geleden toen hij een artikel zag over terracotta zonnepanelen. “Die wil ik ook!, dacht ik.” Hij informeerde bij de gemeente en vond de zonnepanelen via veel omwegen bij een leverancier in Slovenië. Maar dat betekende nog niet dat hij ze zo maar op het dak had liggen. “Er was geen installateur te vinden die ze wilde plaatsen. Ze zeiden allemaal: daar beginnen we niet aan”, aldus Koos.

Hij had het al bijna opgegeven. Maar uiteindelijk bleek de oplossing dichterbij dan gedacht. “Buurman Sander, die twee huizen verderop woont, bleek installateur van zonnepanelen en wilde de panelen bestellen en plaatsen.” Hij moest de kapjes en klemmen spuiten zodat het een mooi geheel werd. Onlangs was het zover en kreeg Koos eindelijk zijn felbegeerde zonnepanelen op het dak. Hij is er hartstikke trots op en de reacties zijn ook nog eens positief. “Zijn dat zonnepanelen?, vragen voorbijgangers verbaasd.”

De Vos heeft nog een verzoek aan de gemeente Rheden: “Misschien kan de gemeente wel subsidie geven op terracotta zonnepanelen. Dat wordt in andere gemeenten ook al gedaan.” Hij hoopt in ieder geval dat veel mensen zijn voorbeeld zullen volgen en ook terracotta zonnepanelen op een oranje dak plaatsen in plaats van zwarte.