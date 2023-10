Kok Jordi rende 2500 euro bij elkaar voor KiKa

RHEDEN – Toen kok Jordi Cobussen van Pannekoekhuis Strijland in Rheden het plan opvatte om de marathon te gaan lopen voor het goede doel, was zijn werkgever onmiddellijk enthousiast. Samen zetten ze een actie op rondom de maandpannenkoek van september en vroegen daarmee hun gasten om een bijdrage. Het resultaat: ruim 2500 euro voor KiKa.

Zoals zovelen is Jordi, woonachtig in Westervoort, samen met zijn maat Louwri Wiggers in coronatijd begonnen met hardlopen. “Al snel hebben we ons ingeschreven voor een halve marathon. Dat ging weliswaar niet door, vanwege corona ook, maar we hebben de afstand voor onszelf gelopen.”

Al vrij snel nadat hij begon met hardlopen vatte Jordi het plan op om ‘ooit een marathon te lopen’ en dat werd het nieuwe doel. “Ondertussen zijn we allebei vader geworden en toen Louwri met het idee kwam om de marathon van Amsterdam voor KiKa te gaan lopen, was ik meteen om. Ik weet gelukkig niet hoe het is als je kind kanker krijgt, maar ik weet hoeveel ik van mijn kind houd en hoe verschrikkelijk het is als er iets aan de hand is.”

Dat betekende dat, naast het trainen voor de daadwerkelijke prestatie, er ook geld ingezameld moest worden. Daarvoor deed Jordi niet alleen een beroep op mensen in zijn naaste omgeving, maar ook op de klanten van het pannekoekhuis. “Van elke verkochte Chinese maandpannenkoek in september heeft Strijland 2,50 euro overgemaakt naar KiKa”, aldus de kok, die er 407 bereidde. “Er waren ook mensen die liever wat anders kozen, maar alsnog 2,50 euro in de donatiepot deden.” Uiteindelijk leverde dat het mooie bedrag van 2510 euro op voor het goede doel. “Nooit verwacht, mijn streefbedrag was 500 euro. Ik ben iedereen die iets heeft gegeven en Strijland daarvoor super dankbaar.”

Op 15 oktober liep Jordi dan ook daadwerkelijk die 42,2 kilometer in Amsterdam en dat ging heel goed. “Mijn maat moest helaas halverwege opgeven, maar bij mij ging het goed. Het was vermoeiend en een aanslag op mijn lichaam, maar ik heb geen moment gedacht dat het niet zou lukken. Ik ben gewoon rustig doorgelopen in mijn eigen tempo.” Na 5 uur kwam Jordi over de finish en kon hij vol trots het KiKa-kantoor inlopen, waar de schoenen meteen uitgingen.

Die loopschoenen zijn daarna de kast nog niet uitgeweest, maar Jordi heeft de smaak wel te pakken. “Ik ga volgend jaar zeker weer meedoen!”, kondigt hij vast aan.