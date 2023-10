Klassieke gitaren in Oude Jan in Velp

VELP – Dertien jonge gitaristen spelen op zondag 15 oktober om 15.30 uur klassieke werken van Pachelbel tot Piazzola in het romaanse kerkje de Oude Jan in Velp.

Het Studenten Gitaar Ensemble Nederland (SGEN) is een splinternieuw initiatief dat de kans biedt aan (oud)-studenten uit heel Nederland die klassiek gitaar spelen om samen te musiceren. Het ensemble is in 2014 opgericht door de gitarist en dirigent Susana Opanski en uniek in Nederland als klassiek gitaarensemble.

Naast vele optredens in eigen land heeft het SGEN concerten gegeven in Spanje, Duitsland, Hongarije, Italië en het Verenigd Koninkrijk en vertegenwoordigde het Nederland bij verschillende Europese muziekfestivals. Het brede repertoire van deze jonge groep gitaristen – met bijvoorbeeld muziek van Philip Glass en Piazzolla uit de 20e eeuw en Pachelbel en Telemann uit de 17e eeuw, bevestigt de veelzijdigheid van de gitaar.

Muziek voor iedereen

Susana Opanski, dirigent en oprichter van het SGEN, is in Argentinië geboren waar ze haar gitaardiploma heeft gehaald. In 1988 heeft ze ook haar studie in fagot afgerond. Met beide instrumenten heeft ze in verschillende ensembles en orkesten in Argentinië, Engeland, Duitsland, Israël en Nederland gespeeld. Sinds 1990 woont ze in Nederland, waar ze zeer actief is als gitarist, dirigent en gitaardocent. Susana zet zich graag in voor het toegankelijk maken van muziek voor iedereen. Haar uitdaging: met hoog niveau en veel enthousiasme het brede repertoire van de klassieke gitaar onder het aandacht van het publiek te brengen. Met dit doel heeft ze naast het SGEN ook het Eemland Gitaar Camerata, het Amersfoortse Gitaar Club en het Gitaar Camerata Utrecht opgericht.

De Oude Jan is te vinden aan Kerkstraat 56 in Velp. Entree voor het concert bedraagt 18 euro, Vrienden van de Oude Jan betalen 13 euro, bezitters van de Gelrepas, CJP en jongeren tot 18 jaar kopen een kaartje voor 8 euro. Kinderen hebben gratis toegang. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter

vriendenvandeoudejan.nl