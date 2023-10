Jachtseizoen bijna geopend voor WBE

BRUMMEN – Traditioneel is het najaar is het najaar het wildseizoen waarin er gejaagd wordt op het zogenaamde kleinwild. Dit loopt van 15 oktober tot 31 december. De wildbeheereenheid Brummen is een vereniging waarin alle jagers en beheerders met een jachtveld binnen het werkgebied van de WBE lid van zijn.

Dit is sinds enkele jaren een wettelijk geregeld. Het werkgebied loopt van Dieren in het zuiden tot aan de gemeente Voorst aan de noordkant. Het wildraster van de Veluwe en de IJssel vormen de andere grenzen. Met de vele landgoederen ende uiterwaarden is er sprake van een zeer gevarieerd landschap van circa 8500 hectare. De kleinwildjacht heeft een rijke historie in het Brummense, denk aan het jachthuis Leusveld in Hall. De tijden van weleer bestaan echter niet meer en het oogsten van wild uit de natuur staat onder druk.

In het wildseizoen wordt er gejaagd op het wild. Dat is op dit moment het talrijkst en vooral in de uiterwaarden is de wildstand erg goed de afgelopen jaren. Het konijn heeft het erg moeilijk door ziektes, ook in de Wildbeheereenheid in onze regio. De jacht op het konijn is hierdoor gesloten.

Naast de traditionele jacht in het najaar bestaat het merendeel van de inspanning van de leden van de WBE bijna jaarrond uit het beheer van soorten. Dit betreft met name ganzen in de uiterwaarden en in natuurgebieden. De ganzen veroorzaken veel schade (economisch en natuur). De WBE hoopt dat vele geschoten ganzen ook benut zullen gaan worden als ecologisch streekproduct en op de wildkaart verschijnen als ‘IJsselgans’.

Ook de reeën worden beheerd om aanrijdingen te voorkomen en de populatie gezond te houden. Dit beheer is in opdracht van de Provincie Gelderland. Vele tellingen worden hiervoor uitgevoerd. Ook worden wildspiegels geplaatst, wildakkers ingezaaid en toezicht gehouden in het buitengebied. Voor wat betreft de WBE-leden is het dus niet het najaar, maar het hele jaar wildseizoen.