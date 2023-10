Inwoners van Eerbeek willen ‘groen wonen’ op Burgersterrein

EERBEEK – Inwoners van Eerbeek zien het Burgersterrein het liefst ingevuld als een ‘groene woonomgeving’. Dit bleek begin september tijdens een informatieavond waarop zij hun mening over drie schetsontwerpen mochten geven. De voorkeursvariant it uitgewerkt in wederom drie versies, die tijdens een bijeenkomst op 9 oktober zijn gepresenteerd.

In september werd al duidelijk dat een grote meerderheid van de ruim zeventig inwoners en ondernemers uit Eerbeek een voorkeur had voor de denkrichting waarin wonen in een groene omgeving centraal staat. Deze denkrichting is de afgelopen weken uitgewerkt in een nieuwe schets, waar ook weer drie versies van werden gepresenteerd tijdens de inloop op 9 oktober. Verschillen in deze versies hebben vooral te maken met de eventuele aanwezigheid van een dorpsveld of een papier experience centrum (PEC), maar ook met de ligging van de te bouwen woningen, het openbaar groen, kleinschalige bedrijvigheid en een veilige verkeersontsluiting op de Loubergweg.

Ook wat betreft deze drie varianten konden de aanwezigen weer hun voorkeur uitspreken en deze keuze ook beargumenteren. Inwoners en ondernemers die de plannen nog willen inzien, kunnen tot en met uiterlijk vrijdag 20 oktober hun mening achterlaten. De plannen inzien kan in het Servicepunt in Eerbeek of op brummen.nl. Reageren kan op papier in de stembus in het Servicepunt of via ruimtevooreerbeek@brummen.nl.

Het is de bedoeling dat de drie varianten, eventueel nog aangescherpt naar aanleiding van de reacties, in november worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij geeft het college een voorkeursvariant. Wanneer de raad in december een keus maakt, gaat een uitgebreid vervolgtraject van start. De voorkeursvariant vormt dan de basis voor een meer gedetailleerd plan, dat in de vorm van een voorlopig ontwerp en uiteindelijk definitief ontwerp is uitgewerkt. De volgende stappen in het ontwerpproces zijn dan om te komen tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. Die twee instrumenten vormen dan het kader om uiteindelijk bouwvergunningen te verlenen. In de meest optimistische planning gaat eind 2025 de schop in de grond.

Beeld: Google Maps

brummen.nl/ruimtevooreerbeek