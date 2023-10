Harenberglezing: Het geheim van historische huizen in Doesburg

DOESBURG – De Harenberglezing op donderdag 26 oktober gaat dit jaar over historische huizen in Doesburg. De lezing wordt georganiseerd door het Harenbergfonds, het Doesburgs Oudheidkundig Fonds ter bevordering en ondersteuning van oudheidkundig onderzoek voor Doesburg en omstreken.

Deze avond wordt alles verteld over de oude huizen in de Doesburgse binnenstad. Wat is het oudste huis van Doesburg? Hoe ontwikkelde het stenen huis zich in de loop van de tijd? Zijn de kelders altijd het oudst? Welke kenmerken aan huizen zijn typisch Doesburgs? Welke pareltjes aan interieurelementen zitten verscholen achter systeemplafonds en voorzetwanden? Wie woonden in deze huizen? Op dit soort vragen wordt in deze lezing antwoord gegeven.

Peter Boer, bouwhistorisch onderzoeker bij buro Arcx, vertelt over het incidentele bouwhistorische onderzoek dat in de afgelopen vijftien jaar in Doesburg plaatsvond en over de bijzondere resultaten hiervan. Constant Willems vertelt over hoe een werkgroep van enthousiaste amateurs ook in Doesburg nog heel veel kan ontdekken en vastleggen. Hij doet dat aan de hand van de werkwijze van de Werkgroep Bouwhistorie in Zutphen, die al 29 jaar bestaat. Er zullen veel bijzondere ontdekkingen de revue passeren.

De avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de geheimen van de Doesburgse bouwhistorie en speciaal voor mensen die wellicht iets zouden willen betekenen in een op te richten werkgroep in Doesburg. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Gasthuiskerk. Kaarten kosten 6 euro en zijn te bestellen via podiumdoesburg.nl.

