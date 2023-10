Handen uit de mouwen op Natuurwerkdag

BRUMMEN – Verschillende organisaties in Brummen doen op zaterdag 4 november mee met de landelijke Natuurwerkdag. Iedereen die mee wil helpen, kan zich aanmelden om ook de handen uit de mouwen te steken.

Tijdens de Natuurwerkdag gaat heel Nederland aan de slag met natuurklussen die bijdragen aan natuurbehoud en -herstel. Er doen landelijk gemiddeld zo’n 15.000 mensen mee op meer dan vijfhonderd locaties. Organisatoren van de Natuurwerkdag, LandschappenNL en de provinciale Landschapsbeheerorganisaties, roepen iedereen op om zich aan te melden om mee te helpen: “Geniet van de frisse buitenlucht, leer nieuwe mensen kennen en ervaar hoe gezellig het is om samen iets te betekenen voor de natuur.”

Het Anker

Tussen 10.00 en 15.00 uur kan iedereen stichting Het Anker in Brummen meehelpen bij het onderhoud van het vogelbos en de hagen op de Hogenenk in Brummen. Er moeten windes, bramen en hoog gras weggehaald worden. De organisatie vraagt om het volgende mee te nemen: stevige schoenen, handschoenen en eventueel een schop/spa, snoeischaar en riek. In de al oudere hagen worden de wilgen geknot. Hiervoor is het handig eventueel een riek, zaagje en grote snoeischaar mee te nemen.

Voor koffie, thee, lekkers, brood en soep wordt gezorgd. Aanmelden graag uiterlijk donderdag 2 november bij info@hetankerbrummen.nl. Wie niet de hele dag kan, is ook welkom om zich voor kortere tijd in te schrijven.

Voor deze klus wordt er verzameld op de Hogenenk bij de parkeerplaats van De Meander, aan de achterzijde van de boerderij.

Stichting het Anker Brummen beoogt de biodiversiteit op de Hogenenk in Brummen te versterken en biologisch-dynamische landbouw in de breedste zin van het woord in Brummen en omgeving te stimuleren. Voor meer informatie: hetankerbrummen.nl

Imkersvereniging

Bij de imkersvereniging in Brummen kunnen vrijwilligers op zaterdag 4 november aan de slag met bollen planten, boompjes of struiken verwijderen en de moestuin winterklaar maken. Zij gaan aan de slag met het herstellen van de tuin. Denk aan klussen als het verplaatsten van vlinderstruiken en verwijderen van bramen. Daarnaast is er snoeiwerk aan de klimop rondom de tuin. Enkele perken van de tuin worden gefreesd zodat er een tweejarig mengsel kan worden ingezaaid en bollen kunnen worden gepoot. “Zo hebben solitaire bijen op de rode lijst volgend jaar langer profijt van bloeiende bloemen”, aldus de imkersvereniging Er zijn ook activiteiten voor kinderen: ontdek de bodem, wormen tellen en bollen planten.

De imkersvereniging Brummen wil deze mooie plek behouden en de biodiversiteit versterken. De kennis die de imkers hebben over bijen delen ze graag en zetten deze in voor de solitaire bijen. De actie bij het de imkersvereniging in Brummen vindt plaats tussen 10.00 en 14.00 uur. Het adres van de bijenstal is Voorsterweg 46 in Brummen.



natuurwerkdag.nl