Halloweenspektakel bij Dierense Speeltuin

DIEREN – Op vrijdag 20 oktober viert de Dierense Speeltuin met honderden kinderen weer Halloween. Er is een lampionnenoptocht en een ‘Spook-speeltuin’. Tot en met vrijdag 6 oktober kunnen kinderen iedere middag van 14.00 tot 16.00 uur gratis lampionnen maken in de kantine van de speeltuin.

Vijfhonderd kinderen uit Dieren en wijde omstreken verwacht Sonja Kapel van de Dierense Speeltuin op vrijdag 20 oktober bij de Halloween-optocht. Met lampionnen in de hand lopen ze achter de ‘spooktrein’ aan door het dorp, een bus in Halloween-sferen die lijkt op een trein. De stoet wordt afgesloten door een oprijwagen met veel ‘vogelverschrikkers’. Ze worden begeleid door vrijwilligers van de speeltuin, ouders en verkeersregelaars van de Avondvierdaagse.

Deze week kunnen de kinderen na schooltijd al lampionnen maken in de speeltuin. Mocht de kantine vol zitten – er kunnen zeventig kinderen tegelijk knutselen – dan kan het volgende kind pas naar binnen als er eentje klaar is. Voor de allerkleinsten – kinderen die nog in een wandelwagen zitten – liggen er op de avond van 20 oktober kant-en-klare lampionnen klaar. Deze zijn verzorgd door de Boomgaard Dieren Noord Oost en Ik buurt mee.

De deelnemers aan de optocht van 20 oktober worden gevraagd om uiterlijk 18.30 uur aanwezig te zijn op het terrein bij de R.-K. Emmauskerk tegenover de speeltuin. Om 18.45 uur vertrekt de spooktrein vervolgens. Traditiegetrouw zullen alle kinderen stilstaan bij woon-zorgcentrum Beverode. De bewoners kunnen genieten van de zwaaiende kinderen en andersom. De spooktrein zorgt voor de muzikale omlijsting. “Iedereen staat altijd te stralen en te zwaaien”, zegt Kapel. Dat duurt meestal een minuutje of tien.

Vanaf 20.00 uur is de ‘Spook-speeltuin’ open. Kinderen en hun begeleiders kunnen dan lekker griezelen in de speeltuin. Er is een zombie-zone en een kindvriendelijke zone. Er is een medisch lab een theekransje en er zijn moerasmonsters. De zombie-zone kan best eng zijn dus kinderen moeten een volwassene meenemen. Ook voor de ‘kindvriendelijke’ zone geldt: Neem een ouder mee als je het eng vindt. Voor de kleinere kinderen is er onder meer een onderwaterwereld. Ook zijn er ridders en heksen.

De speeltuin vraagt of deelnemers zoveel mogelijk met de fiets naar het Halloween-gebeuren willen komen. Dat is het veiligst en bovendien moet er ruimte blijven voor de spooktrein. Mensen die toch met de auto komen wordt gevraagd om het voertuig niet bij de kerk of aan de Rode Kruislaan te parkeren. Dat kan bijvoorbeeld wel op de parkeerplaats bij de Jumbo en Lidl.

Kerstmarkt

De speeltuin kijkt ook alweer vooruit naar Kerst. Op zaterdag 16 december is er van 12.00 tot 18.00 uur een kerstmarkt waar hobbyisten eigengemaakte (nieuwe) spullen kunnen verkopen ‘voor een betaalbare prijs’. Er is ruimte voor veertig kramen. Aanmelden kan tot en met woensdag 15 november via info@dierensespeeltuin.nl. Deelnemers betalen een borg van 20 euro. Deze krijgen ze terug als ze de hele middag aanwezig zijn en zich aan de regels houden.

