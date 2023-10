‘Grof Geschut’ wint spannend StraatKegelToernooi

DIEREN – het StraatKegelToernooi Dieren is weer helemaal terug van weggeweest. De afgelopen wekend werd er fanatiek gestreden in het Kegelhuis aan de Veerstraat in Dieren. Na een spannend toernooi, waar maar liefst 43 teams aan meededen, kon team ‘Grof geschut’ de wisselbeker mee naar huis nemen.

In de drie voorrondes streden 172 enthousiaste deelnemers in teams van vier om een plaats in de finale. De strijdlust en het enthousiasme van de teams zorgden weer voor een aantal spannende en drukke, maar vooral gezellige avonden.

Zaterdag 7 oktober bonden de 16 beste teams de strijd met elkaar aan in de finale. Vanaf de eerste ronde waren het vier teams die de leiding namen. Ze maakten het elkaar niet makkelijk en de spanning werd duidelijk omgezet in hoge prestaties. Bij kegelen gaat het om concentratie en techniek. Hard gooien geeft amper resultaat, beheersing is het toverwoord.

De afgelopen twee toernooien was team ‘It Paad Bjuster’ de grote winnaar. De druk bleek dit jaar te groot en het team moest genoegen nemen met een achtste plaats. De wisselbeker ging naar ‘Grof Geschut’, met een totaal van 433 hout. Dat was een nipte overwinning, want de nummer twee, ‘Met geluk dan wijsheid’, had slechts één hout minder. ‘Team NL’, tijdens het vorige toernooi goed voor de tweede plaats, wist een mooie derde plek in de wacht te slepen.

In het middel de winnaars van ‘Grof geschut’, links ‘Meer geluk dan wijsheid’ en rechts ‘Team NL’