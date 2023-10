Gratis activiteiten in de herfstvakantie

GEM.RHEDEN – De herfstvakantie in de gemeente Rheden wordt dit jaar een spectaculair avontuur voor kinderen, dankzij een unieke samenwerking tussen Sport in Rheden, Incluzio en Bibliotheek Veluwezoom/RiQQ. Er zijn allerlei leuke activiteiten gepland.

Er wordt afgetrapt met de workshop ‘Illusie in het circus’ op maandag 16 oktober. Hier leren kinderen circuskunsten en wordt hun meest indrukwekkende act omgetoverd tot een speciale illusiefoto die ze thuis ontvangen. De workshop vindt plaats in buurthuis de Poort in Velp, van 14.00 tot 16.00 uur.

Dinsdag 17 oktober staat er een pumptrack clinic op het programma op de pumptrackbaan in Rheden, van 10.00 tot 11.30 uur. Kinderen vanaf 8 jaar leren essentiële mountainbikerijtechnieken, waarbij de oefeningen worden aangepast aan ieders niveau. Deze activiteit wordt verzorgd door instructeurs van Mtbclinic uit Velp.

Op woensdag 18 oktober kunnen kinderen helemaal losgaan op stormbanen tijdens de JMZ Fundag in Sporthal de Hangmat in Rheden, van 13.00 tot 15.30 uur. De JMZ Fundag is een evenement voor jongeren en speciaal voor jonge mantelzorgers van 10 tot 15 jaar in de gemeente Rheden en Rozendaal.

Donderdag 19 oktober kunnen er van 10.00 tot 11.30 uur avonturen beleefd worden in het Dierense bos. De start is bij AV Gelre aan de Kolonieweg 2a in Dieren. Hier kunnen kinderen deelnemen aan twee opwindende spellen: lasergamen en het smokkelspel. Lasergamen is spannend, sportief en uitdagend, een gezonde buitenactiviteit voor jong en oud. Het smokkelspel, ook bekend als het douanespel, biedt een bosrenervaring, waarbij kinderen voorwerpen van de ene kant van het terrein naar het andere kunnen smokkelen.

Meedoen

Alle informatie over deze vakantieactiviteiten is te vinden op Rheden Ontdekt: rhedenontdekt.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Ilse Paulus via ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl of 06-44294185.