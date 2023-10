Gemeente Bronckhorst opent relatiepunt

GEM. BRONCKHORST – Het aantal (complexe) scheidingen in Bronckhorst is de afgelopen jaren fors gestegen. Vaak zoeken inwoners pas laat hulp, als de problemen rond een scheiding al flink zijn opgelopen. Om te voorkomen dat kinderen in de knel komen en de problemen in het gezin zich opstapelen, opent de gemeente per 31 oktober het relatiepunt.

Het relatiepunt is een veilige plek waar inwoners over hun relatie of scheiding kunnen praten. Het relatiepunt biedt onafhankelijke, betrouwbare informatie en advies voor inwoners die twijfelen over hun relatie, besloten hebben om te gaan scheiden of problemen ervaren in hun scheiding. Wethouder Evert Blaauw vertelt: “Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, die vooral op kinderen grote impact heeft. Met het relatiepunt kunnen we inwoners helpen om een scheiding te voorkomen of zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Ook ketenpartners, bijvoorbeeld uit het onderwijs, zorg en welzijn, die werken met kinderen en gezinnen met relatie- of scheidingsproblemen in Bronckhorst kunnen bij het relatiepunt terecht voor advies en overleg.

Voor een persoonlijk gesprek kunnen inwoners een afspraak maken met de medewerkers van het relatiespreekuur. Zij denken mee om helder te krijgen wat het beste is voor de specifieke situatie. Dit kan gaan om advies bij praktische en emotionele vragen. De medewerkers adviseren over eventueel aanvullende hulp die in Bronckhorst beschikbaar is. Het relatiepunt is vanaf 31 oktober geopend. Inwoners kunnen vanaf 16 oktober online een afspraak maken.

bronckhorst.nl/relatiepunt