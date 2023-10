Frederike van Nieuwenhuizen stopt na 20 jaar bij Kiboe

EERBEEK – Na twee decennia van ‘onvermoeibare inzet en toewijding’ neemt Frederike van Nieuwenhuizen afscheid als beheerder van de Kiboe in Eerbeek. Om haar inzet en bijdrage aan de kinderboerderij te vieren, wordt er op 5 oktober een afscheidsreceptie gehouden op de Kiboe.

De rol van Frederike was omvangrijk. Met name de verantwoordelijkheid van de verzorging van de dieren stonden hoog bij haar in het vaandel. Maar ook bij het organiseren van diverse sociale activiteiten was haar inzet enorm. In de loop der jaren zijn er onder haar regie vele evenementen georganiseerd. Afgelopen jaar werd ze zelfs mede hiervoor beloond met een koninklijke onderscheiding.

Het stokje zal worden overgenomen door een enthousiast team van vijf nieuwe beheerders, die al sinds hun jeugd actief zijn als vrijwilligers bij de Kiboe. Met deze combinatie van frisse energie en jarenlange ervaring is de toekomst van de Kiboe in goede handen. En kan mede door hen de Kiboe op de kaart worden gezet met nieuwe elan, waarbij ontmoeting een centrale rol speelt.

Voor degenen die Frederike en de Kiboe een warm hart toedraagt, is de afscheidsreceptie op 5 oktober een uitgelezen kans om persoonlijk afscheid te nemen. Tevens is er de mogelijkheid om kennis te maken met het nieuwe beheerdersteam. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom om deze bijzondere avond bij te wonen op de Kiboe aan de Händelstraat 43a in Eerbeek. Er zal gelegenheid zijn voor het delen van herinneringen en het uitspreken van dank en waardering voor Frederike’s jarenlange inzet.

Foto: Kiboe

