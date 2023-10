Een Stief Kwartiertje: Landjepik

De sores aan de Veluwezoom is klein bier vergeleken met het overvolle vat verschraald vocht elders in de wereld. Ik zal u niet vermoeien met de hoeveelheid menselijk leed dat de laatste week op grote schaal door allerlei media over ons uitgestort is, waarbij het wrange is dat de presentator van het journaal, nadat zij een kwartier lang een bak ellende onze huiskamer in heeft gesmeten, ons tot slot een fijne avond wenst. Uw leven gaat door is de boodschap, probeer er wat van te maken, fijne avond.

In ons kleine landje en dus ook in onze regio is er echter iets gaande dat weliswaar als klein bier beschouwd kan worden in vergelijking met de ontwikkelingen in en rond Israël, maar één ding heeft het gemeen met de historische gebeurtenissen aldaar, ook hier is er sprake van landjepik. We kunnen zelfs met alle internationale mitsen en maren, interpretaties en opvattingen over landjepik stellen dat er zowel daar als hier rechten geclaimd worden die op z’n zachtst gezegd zeer twijfelachtig zijn. Daarmee houdt de historische overeenkomst gelukkig op.

Het gaat bij ons om boeren die percelen laten registreren als landbouwgronden, die niet van hen zijn, maar waarvoor ze wel subsidie ontvangen en naarmate ze over meer grond beschikken kunnen ze ook meer mest over die gronden uitrijden; daarmee besparen ze ook extra kosten, twee keer winst. Het zijn vaak gronden die van de gemeente zijn of van particulieren, die door een boer zijn ingetekend als zijnde diens landbouwgrond of weiland, maar de eigenaar van de grond weet dat niet, althans in een aantal gevallen is er geen expliciete toestemming van de eigenaar. Soms gaat het om kleine percelen zoals bermen, maar ook om graslanden, akkers, grond onder een algemene voorziening of een natuurgebied. Het schijnt op grote schaal voor te komen, al moet die schaal niet worden overdreven. Soms is het klein bier, maar het totaal omvat heel wat vaten. Het excuus van de boeren is dat ze er ook iets voor terug doen, want in veel gevallen onderhouden ze het ‘geleende’ land. Ook is het lang niet altijd bewuste fraude.

Uiteraard gaat de vergelijking met de handelwijze van kolonisten in Israël, die grond van de Palestijnen afpakken om er hun nederzettingen te bouwen, op heel veel fronten mank, maar in beide gevallen kunnen we wel zeggen dat het wringt, het schuurt, het voelt niet goed, het is oneerlijk. In Bronckhorst zijn de frauderende boeren een heuse kwestie in de gemeenteraad.

De praktijk leert dat de registratie van landbouwpercelen één groot lek is, controle vindt nauwelijks plaats en de pakkans is klein. Naarmate een onrechtmatige situatie echter langer voortduurt ontstaat er iets van gewoonterecht en is het niet gemakkelijk om het terug te draaien. Zo gedoogt de wereld ook het bestaan van nederzettingen in bezet gebied, die gebouwd zijn tegen de wil van de internationale gemeenschap en de Oslo-akkoorden, onrechtmatig dus. Landjepik is van alle tijden.

Grond is belangrijk; je kunt erop bouwen, het ontginnen en er voedsel mee produceren, maar ook het van anderen afpakken. Een belangrijk aspect van grond is dat het veelal je woonplek is, letterlijk en figuurlijk je bestaansgrond. Met grond dienen we derhalve respectvol om te gaan, niet alleen met de grond zelf, maar ook met de huizen en de gewassen die erop staan en als mensen zich een volk noemen gun hen hun eigen grond, hun eigen land, op voorwaarde dat we dat ook anderen gunnen.

Desiderius Antidotum