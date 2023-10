Een Stief Kwartiertje: Hospice

Het hospice in Rozendaal lijkt ten dode opgeschreven. Het wrange daarbij is dat juist begeleiding bij mensen, die terminaal zijn, de kernactiviteit is van een hospice, maar de hospice moet natuurlijk zelf wel overleven. Nu dreigt een te sterke vereenzelviging met de doelgroep en als die daadwerkelijk plaatsvindt dan is er in de regio een belangrijke voorziening ten hemel gevaren. De hospice in Rozendaal is van het Leger des Heils en daar werken over het algemeen gelovige mensen, dus in de geest van de bijbel en de hospice zal bij haar verscheiden zeker ten hemel varen, echter tot grote treurnis van alle nabestaanden en zeker ook die van ons.

In een hospice krijgen ongeneeslijke zieken goede zorg en veel aandacht in een huiselijke sfeer bij de laatste levensfase; we noemen dat ook wel palliatieve zorg. De hospices kennen een sterke opkomst in de laatste decennia en voorzien in een grote behoefte. Mensen worden gemiddeld ouder – de vergrijzing is een van de grootste zorgen in de zorg – en ook het aantal alleenstaanden op leeftijd neemt mede daardoor toe en daarmee de noodzaak tot een goede en menselijke begeleiding in die laatste levensfase. Dat geldt zeker wanneer er geen geliefden, familie of vrienden meer zijn die de stervende de noodzakelijke hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Het bericht dat de hospice in Rozendaal wellicht het tijdelijke voor het eeuwige zal verwisselen heeft veel mensen en zeker politici in de regio wakker geschud. Rozendaal en met name haar burgemeester voelt zich sterk verbonden met het hospice en er zijn veel Rozendalers die er als vrijwilliger werkzaam zijn. Ook bij de wethouders in Rheden heeft de mogelijke sluiting een alarmbel doen afgaan en momenteel wordt er op allerlei fronten druk overleg gevoerd om de tanende levensvatbaarheid van het hospice te doen keren in een gezond en nog jarenlang vitaal voortbestaan. Het zal u niet verbazen dat het toch allemaal om geld gaat. Gebrek daaraan voelt als het letterlijk zitten op een dood spoor en het gaat er juist om dat de mensen die er verblijven, waardig sterven, maar niet de instelling, die moet springlevend blijven. Daar is veel geld voor nodig en nagenoeg de gehele doelgroep van het Leger des Heils is bijkans onbemiddeld, als ze al een zorgverzekering hebben. Gelukkig komen er ook veel patiënten uit de regio die voorheen geen verbinding hadden met het Leger des Heils. Gezien de hoge bezettingsgraad zou de hospice moeten uitbreiden. Verzorg- en verpleeghuizen verwijzen steeds vaker patiënten naar het hospice. Er zouden dus eerder meer dan minder hospices moeten komen.

Het belangrijkste is dat het denken en vooral het praten over het waardig kunnen sterven steeds meer in de belangstelling staat, al zal een dergelijk heengaan niet voor iedereen zijn weggelegd. U kent ongetwijfeld de tweespraak over voltooid leven. Met name het aspect dat mensen daartoe zelf mogen kiezen door bijvoorbeeld niet meer te eten en te drinken, wordt door steeds meer mensen gerespecteerd. Familie en artsen hoeven daardoor niet in een lastige positie te komen. We kunnen niet kiezen geboren te worden, maar veel mensen willen heel graag zelf mede bepalen hoe hun einde zal zijn. Vandaar dat hospice Rozendaal in leven gehouden moet worden, koste wat het kost.

Voor de mensen die in een hospice verblijven en daar liefde- en respectvol verzorgd worden, is het leven nagenoeg voltooid. Voor het hospice geldt dat het voltooid levensvatbaar moet zijn en… nog sterker, zelfs met groeikracht.

Desiderius Antidotum