Een Stief Kwartiertje: Eerlijke verdeling

Er moet in ons landje een eerlijke verdeling gaan plaatsvinden als het gaat om het huisvesten van asielzoekers; dat zijn vluchtelingen die een status hebben gekregen, dus hier permanent mogen blijven. Weliswaar is het niet juist, dus feitelijk oneerlijk dat ik hier permanent schrijf, want statushouders kunnen na 5 jaar teruggestuurd worden als het land van herkomst veilig verklaard wordt, maar dat is nagenoeg nooit het geval, dus laat ik het maar staan. Bovendien hebben veel statushouders nadat ze hier 5 jaar zijn, al het Nederlanderschap aangevraagd en gekregen, dus het zijn landgenoten die merendeels niet van plan zijn weer te verkassen naar het land van herkomst.

De spreidingswet moet voor die eerlijke verdeling zorgen en die kan inmiddels op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen, maar zal nagenoeg zeker in de Eerste Kamer sneuvelen, gezien de zetelverdeling daar. Een eerlijke verdeling is, eerlijk gezegd, in de praktijk een helse opgave, want eerlijkheid wordt nogal eens oneerlijk uitgelegd oftewel iedere gemeente kent haar eigen eerlijkheid. Daarbij komt nog dat men die eerlijke verdeling wil afzetten tegen de grootte van een gemeente, de rijkdom of armoede ervan, het aantal inwoners of het aantal beschikbare sociale woningen en bij voorbaat noemt men de vaak zeer gemengde gevoelens van de bevolking liever niet. Kortom, over een eerlijke spreidingswet valt op een aantal fronten flink te steggelen en in de afgelopen maanden is al gebleken dat eerlijkheid hier het eerste slachtoffer is.

Na deze lange inleiding ben ik eindelijk in de regio terechtgekomen, want de huisvesting van statushouders zal weliswaar per wet landelijk geregeld moeten worden, maar dat neemt niet weg dat elke gemeente vroeg of laat, maar bij voorkeur eerdaags, statushouders zal moeten huisvesten. Dat gaat Rozendaal waarschijnlijk lukken, want die gemeente moet er in de tweede helft van dit jaar 3 huisvesten en dat is bij 2 al gelukt. Doesburg lijkt zich sterk te identificeren met de beweegredenen van asielzoekers in hun thuisland, want ze vertoont ernstig vluchtgedrag; er moeten 32 statushouders nog dit jaar gehuisvest worden en pas 1 heeft een huis gekregen. Rheden doet het niet veel beter; die gemeente moet er 100 huisvesten en zit nog maar op 9. De rest van het spreidingsgebied van onze krant zit op ongeveer een kwart van de opgave, dus is het een geweldige uitdaging om de aantallen te gaan halen oftewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze het niet gaan halen en dus zal de eerlijke verdeling als oneerlijk bestempeld worden.

Eerlijkheid is een begrip dat nauw verweven is met waarheid en beide worden evenzeer bejubeld als betwist. Betrouwbare informatie en nepnieuws zijn voortdurend met elkaar in conflict en worden naar eigen goeddunken verspreid. Over het algemeen is men het er wel over eens dat echte vluchtelingen geholpen dienen te worden want dat onderschrijft je eigen menselijkheid en dat van de ander, maar het verhult niet dat er grote verschillen zijn over wat echte vluchtelingen zijn en waar en hoe die geholpen zouden moeten worden; daar sneuvelen waarheid en eerlijkheid al snel.

Er is in vele delen van de wereld een groot gebrek aan menswaardig perspectief. Daarnaast kennen wij hier een groot gebrek aan handwerklieden oftewel mensen die huizen bouwen, zorg verlenen of in de tuinbouw werken, omdat we zelf ons werkzame heil in procedures hebben gestopt. En in alle eerlijkheid…. het zijn mensen die basisbehoeften hebben, zoals eten, onderwijs, zorg én huisvesting.

Desiderius Antidotum