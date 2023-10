Drie titels bekronen dominant seizoen van Robert de Haan

EERBEEK – Op de Oostenrijkse Red Bull Ring was de laatste race van het seizoen voor de Porsche Carrera Cup Benelux 2023. Robert de Haan, de 17-jarige Nederlander uit Eerbeek mag zich de tweevoudig kampioen noemen in de snelste merkencup van de Benelux. De Haan is Overall en Rookie kampioen. In de kleuren van Richardson Racing gaf hij zijn titel op het snelle Oostenrijkse circuit nog meer kleur met twee nieuwe overwinningen, waarmee hij zijn totaal van het seizoen op acht overwinningen bracht.

Voor de 17-jarige Robert de Haan, die eerder dit jaar al de titel in de Porsche Sprint Challenge Southern Europe behaalde, is het winnen van de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux zijn grootste succes tot nu toe. “We hebben als team zó hard gewerkt dit jaar om dit te bereiken. Ik ben als rookie hierin gestapt en ook het team was nieuw in de Porsche Carrera Cup Benelux. Een geweldige prestatie, ik heb er gewoon geen woorden voor, zo blij ben ik! Natuurlijk hoop ik dat we deze successen kunnen voortzetten. Nu gaan we zien wat de plannen voor volgend jaar zijn, maar eerst ga ik hiervan genieten. Ik ben echt super tevreden”, vertelt de Eerbeker.

Dominant laatste weekend

Het laatste raceweekend van Porsche Carrera Cup Benelux werd gereden op het iconische Redbull Ring Spielberg Oostenrijk. De Haan was dit weekend zeer dominant met twee keer pole in de kwalificatie en met de winst in beide races stond de Haan op het hoogste podium en pakte de jonge Nederlander wederom volle punten.In twaalf races ,met maar liefst acht overwinningen, tien podiumplaatsen, zeven pole positions, vijf snelste ronden, diverse baanrecords en jongste winnaar ooit van een Porsche race heeft De Haan zijn naam gevestigd als de absolute topper van dit seizoen.

Plannen voor 2024

Robert de Haan kijkt met grote verwachtingen uit naar 2024 en belooft opnieuw spectaculair racen. Mobil1 Supercup en Porsche Carrera Cup Deutschland zou de beste combinatie zijn op het hoogste niveau. Om uit te komen in het hoogste Porsche-niveau, heeft De Haan de steun van investeerders en sponsors nodig. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met robert@robertdehaan.nl of tel, 06 42 23 42 06.

