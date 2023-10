Dorpshuis Rheden jubileert met dank aan vrijwilligers

RHEDEN – Als een paraplu, die beschermt tegen slechte weersomstandigheden, zo waakt bestuurslid Jannie de Jong met haar collega-vrijwilligers over het jubilerende Dorpshuis Rheden. Het dorpshuis viert vrijdag 3 november haar 10-jarig bestaan met een receptie.

De voormalig gemeenteambtenaar werkte op de administratie van de Dienst Openbare Werken en zag een soortgelijke rol wel zitten als vrijwilliger bij het dorpshuis, dat gestalte moest krijgen in het gebouw van de voormalige Willem de Zwijgerschool aan het Van Leeuwenplein in hartje Rheden. Het gebouw stamt uit 1865, veranderde van functie met de komst van een nieuwe school en bood onder meer onderdak aan de bibliotheek en een kinderopvang.

“Ik las zo’n elf jaar geleden in de Regiobode over een informatieavond, waar bewoners werd gevraagd waaraan behoefte was in het dorp. Dat bleek dus een dorpshuis te zijn en na mijn pensioen had ik wel oren naar bijvoorbeeld een administratieve functie als vrijwilliger. Bovendien had ik destijds net geleerd hoe je een website moet bouwen, dus ik dacht één en ander wel te kunnen combineren ten bate van het dorpshuis”, vertelt De Jong.

Inmiddels verzorgt zij de communicatie, wat zoveel inhoudt als het verzorgen van onder andere de notulen, persberichten, activiteitenfolders en exposities. Ze werkt voornamelijk vanuit huis en is gemiddeld één keer per week in het jarige dorpshuis, dat meer dan ooit in een behoefte voorziet. “‘Met zo’n zestig vrijwilligers houden we al tien jaar de boel draaiende; tot ieders tevredenheid. Doordeweeks is er iedere middag open inloop tussen 14.00 en 16.00 uur, waar grif gebruik van wordt gemaakt. Eenzaamheid is nog altijd iets wat speelt en wij bieden de mogelijkheid tot ontmoeten en samenzijn onder het genot van koffie of thee.”

Het Dorpshuis Rheden heeft zowel vaste als incidentele gebruikers en vooral de eerste groep is enorm. “We hebben onder meer een bibliotheek, de bridgeclub, yoga, het consultatiebureau, Hei en Wol, Incluzio Rheden, het maandelijkse Repair Café en natuurlijk het Rhedens Maal, waar iedereen op iedere woensdag kan genieten van een warme maaltijd met veel gezelligheid en voor weinig geld”, somt De Jong op. Alle activiteiten staan op dorpshuisrheden.info.

Incidentele huurders zijn onder meer carnavalsvereniging De Heiknüüters, Vluchtelingenwerk en de Vespaclub. “Dorpshuis Rheden werkt met 24 gastvrouwen en -heren. De Woonplaats is de eigenaar van het pand en draagt, samen met het bestuur, de verantwoordelijkheid. Het dorpshuis wordt gedeeld met Siza”, besluit De Jong.

Ze benadrukt dat iedereen van harte welkom is op de receptie van vrijdag 3 november tussen 17.00 en 19.00 uur, uiteraard in Dorpshuis Rheden, dat officieel de naam draagt van de voormalige school, Willem de Zwijger.

Jannie de Jong bedankt de organisatoren van de expositie 450 Jaar Rheden, die onlangs werd gehouden in het Dorpshuis