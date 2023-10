Doesburg Jazz

DOESBURG – Drie dagen lang staat Doesburg bol van de muziek. Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november is er een recordaantal concerten geprogrammeerd op een recordaantal podia. Deze zesde editie biedt weer volop gratis jazz en geïmproviseerde muziek in een groot aantal muzikale stijlen.

Trio So Nice opent het festival vrijdagavond om 20.00 uur in Het Arsenaal met swingende jazz ballads, Braziliaanse bossanova en af en toe een uitstapje naar het Franse chanson. Daarna gaat het los. Op het programma voor zaterdag en zondag staan onder andere Bella Luna en het Ierse duo Actor Actor en Brian Ó Broin. Nederland levert een fors deel van de jonge garde met Trio Pictor, het duo Dirk Overbeek en Caroline Rutten en het Fee Aaij Qwartet. Er zijn ook oude bekenden, zoals Footprintzz, de Monic Kersten Band, Bossa Bela en Trio Vree. Verder zijn er nieuwkomers als Elastic Time Traveler, zanger en gitarist Eddie Zadrak, de funky swing van de Soul Bonckers en het duo Sofie Denise en Tim Kerssies.

Zij en anderen spelen op twaalf verschillende locaties in de stad, waaronder twee nieuwe plekken: de filmzaal in Het Arsenaal en de Burgerzaal van het Stadhuis. Een compleet programma met aanvangstijden en locaties is te vinden op doesburgjazz.nl. Hieronder een paar pareltjes uitgelicht.

Blue River Jazz Band

De Blue River Jazz Band en het Fee Aaij Qwartet zijn te gast bij Podium Doesburg. Zij markeren elk een tamelijk specifieke hoek van het jazzspectrum. Waar de Blue River Jazz Bandjazz-klassiekers een hedendaags en modern, maar voor de meeste toehoorders herkenbaar jasje giet, zet pianist Fee Aaij haar publiek op een nieuw, mysterieus en spannend muzikaal spoor.

De Blue River Jazz Band staat onder leiding van Robert Duis, de man die ‘de jazz naar Doesburg heeft gebracht.’ De band heeft het afgelopen jaar een behoorlijke transformatie ondergaan, vooral in de blazerssectie. De sax-sectie is vrijwel helemaal nieuw en er is een nieuwe trompettist en trombonist.

Pianist en kunstenaar Fee Aaij brengt met haar Qwartet een exclusieve try-out van het debuutalbum ‘I am The Joker’, dat in april 2024 uitkomt. Dit conceptuele album combineert modale jazz en artrock tot het totaal nieuwe genre ‘jokerjazz’. In Aaijs muzikale ideeënwereld lopen grootheden als Bach, Radiohead, Monk, McCoy Tyner en David Bowie elkaar tegen het lijf.

Oekaïense muziek

In Het Arsenaal speelt zondag de combinatie Ukraine Dutch Music. Nastya Sulymenko en Richard Rhemrev, een Oekraïense zangeres en een Nederlandse pianist, spelen als duo samen sinds begin 2022. Ze vonden elkaar in hun ondersteuning van Nastyas vaderland en hun liefde voor muziek. De muziek die de band speelt is geen jazz, maar het podium waarop ze te zien zijn, is dat wel. En trouwens, wie bepaalt er eigenlijk wat jazz is en wat niet? Tijdens Doesburg Jazz wordt het tweetal bijgestaan door bassist Michiel Pelgrom en drummer Jos Gelauf. Met die line-up is hard gerepeteerd en verrassingen, helemaal in lijn met de policy van Doesburg Jazz, zijn dus niet uitgesloten.

Ook in Het Arsenaal speelt dit jaar Blue, a tribute to Joni Mitchell. Ook de muziek van Mitchell zal niet meteen door iedereen worden ingeschat als jazz of jazzy. Maar wie haar uitvoering van ‘The man I love’ heeft gehoord, met Herbie Hancock, Ira Coleman en Wayne Shorter, is meteen van die misvatting genezen. Het trio Blue, met zangeres Jozefien Klop, gitarist Oscar Reijers en basgitarist Solon Carpey bewijst die stelling op zondag 5 november in Doesburg.

Jazzy Four

Jazzy Four is een band die bestaat uit vier heren en zangeres Juliette Jubbes, een vijftal dus. Deze swingende groep is zaterdag te bewonderen bij Tapperij Hendrick. De doorgewinterde muzikanten van de band bewegen zich muzikaal tussen het repertoire en de muzikale stijl van bands en artiesten als Fourplay, Mezzoforte, Chuck Loeb, Frank Gambale, George Benson, Larry Carlton en Lee Ritenour. Dat genre, als het al een genre is, steken de heren in een eigen en uniek jasje. Het resultaat: swingende grooves, die de toehoorder al snel de dansvloer op lokken.

doesburgjazz.nl

Fee Aaij Qwartet