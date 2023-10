‘De Dierenbescherming doet meer dan alleen dieren aaien’

DIEREN – In de week rondom 4 oktober, Dierendag gaan in het hele land vrijwilligers op pad om te collecteren voor de Dierenbescherming. Frans Koevoets uit Dieren gaat dit jaar zelfs voor de 33e keer met zijn collectebus op pad. Aan de Dierenbescherming vertelde hij over zijn beweegredenen, collecteren in Dieren en de burgerlijke ongehoorzaamheid van zijn moeder.

“Ik ben Frans, vernoemd naar de heilige Franciscus. Die naam past bij mij, omdat ik net als Franciscus opkom voor dieren. Niet alleen voor dieren trouwens. Ik ben een maatschappelijk betrokken mens en geloof dat alles met elkaar samenhangt: de schepping, het milieu, de samenleving en het heelal. Ik zet me daarom in voor álle levende wezens die niet voor zichzelf op kunnen komen en houd me fanatiek bezig met het klimaat. Voor de Dierenbescherming ben ik al járen collectant, dat geeft me ontzettend veel voldoening, omdat je interessante gesprekken voert én je dieren een stem geeft.”

Vertroetelen

“Iedereen kent mij in de wijk, want ik collecteer hier ieder jaar voor de Dierenbescherming. Aan het begin kreeg ik soms geïrriteerde reacties. Alsof ik langs de deuren ging voor het ‘vertroetelen van diertjes’. Ik legde uit dat de Dierenbescherming meer doet dan ‘dieren aaien’. Ik vind zelf het steriliseren van verwilderde katten, om dierenleed op straat te voorkomen, een mooi voorbeeld. De Dierenbescherming draagt niet alleen bij aan het welzijn van een kat, maar zorgt er ook voor dat honderden dieren niet hoeven te zwerven. Wat is er erger dan een kat aan zijn lot overlaten? En dan hebben we het nu alleen nog maar over katten, terwijl de Dierenbescherming voor alle dieren in Nederland opkomt.

Vroeger nam ik de kinderen mee met collecteren. Collecte heeft een educatief element en ik vind het belangrijk dat kinderen al vroeg leren voor dieren te zorgen en op te komen. Als ze die verantwoordelijkheid kunnen dragen, zijn ze later ook goed voor mensen. Als docent in het onderwijs heb ik daar veel aandacht aan besteed en als ik rond 4 oktober (Feestdag Sint Franciscus en niet voor niets Wereld Dierendag) in een kerk spreek als theoloog, leg ik bijna altijd een link met dieren.”

Beulenvlees

“Dat hart voor dieren kreeg ik mee van mijn moeder. Een zorgzame en altijd fatsoenlijke vrouw. Daarom heeft ze ons, toen ze al rond de tachtig was, ook zeer verrast. Middenin Emmen stond op de etalage van een slagerij ‘voordelig veulenvlees’ en dat zat haar dwars. Om 3.00 uur ’s nachts stond ze op, pakte een verfbus en een kwast en reed in haar auto over verlaten landwegen op weg naar Emmen. Ze parkeerde haar auto bij het politiebureau en het stadhuis en liep recht op haar doel af. Ze keek of de kust veilig was en veranderde met de kwast het woord ‘veulenvlees’ in ‘beulenvlees’. Met een voldaan gevoel reed ze naar huis en kroop weer, met haar pyjama nog aan, in bed. Bij het krieken van de dag belde ze me op, ze kon het niet voor zich houden, het moest gedeeld worden. Die intrinsieke drang om dieren een stem te geven, is mij dus met de paplepel ingegeven. Door te collecteren kan ik die stem delen, wees goed voor dieren en heb respect voor alles wat leeft!”

Jaarlijkse collecte

In de week waarin 4 oktober valt houdt de Dierenbescherming haar jaarlijkse landelijke collecte, dus ook in Dieren en omstreken. 4 oktober is Wereld Dierendag, de feestdag van Franciscus van Assisi, beschermheilige van de dieren, de armen en het milieu – ofwel zoals hij het noemde: de schepping. Hij inspireert mensen die het milieu willen redden. Veel collectanten gaan in die week op pad en zullen bij vele huishoudens aanbellen. Zij doen dit voor dieren in nood.

De Dierenbescherming is de enige organisatie die zich al 159 jaar inzet voor het welzijn van álle dieren in Nederland. De stichting doet al het werk dankzij giften en contributies van leden en donateurs én de opbrengst van de jaarlijkse collecte.

