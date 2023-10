Cursus over schilderen met kleurstippen

BRUMMEN/EERBEEK – Kunsthistorica Iris Maalderink verzorgt in oktober en november een cursus Kunst in Beeld in de bibliotheken van Brummen en Eerbeek. Het onderwerp is Georges Seurat en het pointillisme.

Het pointillisme is een manier van schilderen waarbij het hele schilderij is opgebouwd uit kleurstippen. Deze stijl wordt ook wel divisionisme of neo-impressionisme genoemd. In deze cursus wordt bekeken waarom enkele kunstenaars eind negentiende eeuw met deze techniek aan de slag gingen, wie dit bedacht heeft en waarom het juist op dat moment ontstond.

De Franse schilder Georges Seurat (1859-1891) bedacht deze ‘wetenschappelijke’ manier van schilderen. Zijn schilderijen zullen dan ook centraal staan in de cursus. Maar ook werken van andere kunstenaars komen aan bod: Paul Signac, Camille Pissaro, Theo van Rysselberghe en Maximilien Luce. Zelfs Vincent van Gogh experimenteerde met de pointillistische techniek, maar zonder de wetmatigheid van Seurat over te nemen. Jan Toorop had zelfs twee keer een korte pointillistische periode in zijn carrière.

Interactief

Iris Maalderink verzorgt deze cursussen in de vorm van interactieve lezingen. De kunsthistorica geeft al ruim tien jaar cursussen kunstgeschiedenis. Ook geeft ze rondleidingen in Museum MORE in Gorssel, in Kasteel Ruurlo en in het Kröller-Müller Museum De cursus Kunst in Beeld is opgezet voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst.

De cursussen zijn op de dinsdagavonden van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur in de bibliotheek. In Brummen gaat het om de data 17 oktober, 31 oktober en 14 november. In Eerbeek wordt de cursus gegeven op 24 oktober, 7 november en 21 november.

Aanmelden kan via bijdebieb.nl. Klik op ‘Activiteiten’ en kies de cursus en locatie van voorkeur.

De oever van de Seine van Georges Seurat