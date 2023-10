Business & Shopping: Wildseizoen in de Achterhoek met recordaantal deelnemers

REGIO – De Achterhoekse wildvlag hangt weer in de top. Maandag 9 oktober werd het Achterhoekse wildseizoen feestelijk geopend. In de jaarlijkse campagne ‘Wild eten in de Achterhoek’ bundelen Achterhoekse restaurants en hotels voor de 43e keer hun krachten om dinerarrangementen samen te stellen.

Vanaf deze week staan er bij de deelnemende Achterhoekse wildrestaurants weer smaakvolle wildgerechten op de kaart. De diversiteit is groot en elke kok heeft zijn eigen specialiteit. Zo zijn er tachtig aantrekkelijke een- of meerdaagse arrangementen. Het aantal deelnemende restaurants aan ‘Wild eten in de Achterhoek’ is gestegen tot 37. Een van de nieuwe deelnemers is Restaurant Het Arsenaal 1309 in Doesburg.

Lokaal eten

De maatschappelijke tendens is om steeds meer lokaal en van het seizoen te eten. De chefs van de verschillende restaurants springen daar ook steeds meer op in. Dat zie je terug in de dinerarrangementen. Volgens Bjorn Massop, chef-kok van restaurant Lokaal in Doetinchem is het niet nodig dat voedsel de hele wereld over reist. Hij zegt: “Tijdens het wildseizoen zijn er in eigen regio volop lokale ingrediënten verkrijgbaar. Denk aan kruiden, paddenstoelen en wild uit de natuur, maar ook door lokale boeren, vaak biologische, geteelde producten, zoals groenten en fruit.” Bij Restaurant Het Arsenaal 1309 staat er naast het wildmenu ook een volledig groen wildmenu uitgeschreven. Chef Björn de Waal runt een van de beste groenterestaurants van de Achterhoek.

Wandelboekje

In de landelijke culinaire & culturele najaar campagne creëert Achterhoek Toerisme een totaalbeleving voor bezoekers. Alle gasten die een wildarrangement boeken krijgen bij aankomst een wandelrouteboekje met daarin elf wandelroutes cadeau. De routes leiden wandelaars door het Achterhoekse herfstlandschap en langs inspirerende musea. Aan de routes liggen bijvoorbeeld Museum More, locatie Kasteel Ruurlo, het Lalique Museum in Doesburg en het Achterhoeks Museum in Lievelde.

wildetenindeachterhoek.nl