Business & Shopping: Wereldprimeur voor Jumbo Heine in Eerbeek

EERBEEK – Woensdag 27 september heeft Jumbo Heine in Eerbeek de nieuwe statiegeldautomaat in gebruik genomen. Geen plakkerige handen meer, vele storingen en lang wachtrijen, want bij het meest moderne innameapparaat van Nederland kunnen er wel 100 blikjes in een keer worden ingeleverd.

Onder grote belangstelling werd de nieuwe aanwinst in gebruik genomen. Eerbeek kwam zelfs landelijk in het nieuws dankzij deze bijzondere nieuwe machine. In het nieuwe apparaat kunnen klanten een vuilniszak met maximaal honderd lege flesjes en blikjes tegelijkertijd inleveren. “Maar dat is nog niet alles”, vertelt Jumbo-ondernemer Christiaan Heine. ” De machine is voorzien van een Tikkie-module. Als je als klant op je smartphone de Tikkie-app hebt geïnstalleerd, kun je direct je ingeleverde flessen, blikjes of kratten uit laten betalen. Dat is echt een wereldprimeur.” Maar het is ook gewoon nog mogelijk om met een bonnetje naar de kassa te gaan.

Heine zag de eerste dagen niet alleen mensen uit Eerbeek in zijn winkel, maar ook mensen uit de omgeving kwamen om het nieuwe apparaat uit te proberen. “Er kwam een klant uit Klarenbeek met drie vuilniszakken vol blikjes naar de winkel. Deze klant was bij een andere winkel weleens bijna een uur bezig geweest om alle blikjes in leveren. Nu was de klant binnen zes minuten klaar”, vertelt de enthousiaste ondernemer.