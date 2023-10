Business & Shopping: Feestelijke opening vernieuwde Douglas Velp

VELP – Op donderdag 19 oktober wordt de geheel vernieuwde vestiging van Douglas in Velp geopend. Na een grondige verbouwing kunnen klanten nu terecht in de moderne en strakke winkel, die ook op het gebied van duurzaamheid helemaal klaar is voor de toekomst.

“Waarom verbouwen? Jullie winkel was toch al zo mooi.” Een opmerking die de medewerkers van Douglas in Velp de afgelopen tijd vaak te horen kregen. Maar hoewel het uiterlijk anders deed vermoeden, was een verbouwing noodzakelijk. “Het pand was verouderd en er was veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Eva Pijl, manager van Douglas Velp. “Het pand heeft nu bijvoorbeeld schuifdeuren gekregen en de verwarming is aangepakt.” Ook qua uiterlijk heeft de winkel een ware make-over gekregen.

“De winkel was ingericht naar de trends van vroeger. De nieuwe conceptstore is licht, modern en strak. De oude winkel had veel curves en die zijn er nu helemaal uitgehaald. Hierdoor lijkt de winkel optisch ook nog groter en overzichtelijker. De winkel is opgebouwd in verschillende gedeelten, die te herkennen zijn aan kleuren. Het deel met geuren is koper, de huidverzorging wit en het make-up gedeelte is zwart.”

Hoewel de winkel in vierkante meters niet is uitgebreid, is de collectie dat wel. “We hebben meer ruimte voor huidverzorging en verkopen nu ook de merken Néonail en Drunk Elephant. Maar we willen ook benadrukken dat, ondanks de veranderingen, ons assortiment nog steeds vertrouwd zal aanvoelen. Alle favoriete producten blijven beschikbaar, maar nu met een frisse en vernieuwde uitstraling!”, aldus Pijl.

De officiële opening van de vernieuwde winkel is op donderdag 19 oktober om 9.30 uur. Op deze dag wordt tevens het 23-jarig jubileum van de parfumerie gevierd. De eerste vijftig klanten ontvangen op 19, 20 en 21 oktober een goodiebag bij besteding van 50 euro of meer.