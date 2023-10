Business & Shopping: Alexander maakt oude meubels weer als nieuw

REGIO – Alexander Brink van Meubelstoffeerderij Alexander maakt oude meubels weer als nieuw. Hij beheerst alle aspecten van het vak: stofferen, repareren en restaureren. Alexander is actief in de omgeving van Doesburg en Apeldoorn.

Alexander Brink heeft zijn werkplaats en winkel aan de Langeweg in Apeldoorn. Daar restaureert hij meubels: antieke stoelen, fauteuils en schilderijlijsten. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Hij heeft ook net een dertig jaar oud doorgezakt bankstel weer helemaal opnieuw gevuld én gereinigd. In de hoek staat een spinnewiel. “Dat spinnewiel zit al 170 jaar bij mensen in de familie. Het lag op zolder en ze wisten niet wat ze ermee moesten. Ze vroegen of ik dat ook kon restaureren. Dat kan. Antiekrestauraties doe ik ook. Het spinnewiel lag in 24 stukken maar ik zorg ervoor dat het weer mooi neergezet kan worden.”

Alexander liep als klein jongetje al rond in de zaak van zijn vader en opa, die ermee begon. Hij mocht dan helpen met klusjes als de oude stof en biezen van stoelen afhalen en nietjes verwijderen. Toen kwam Alexander er al achter dat hij het vak van meubelstoffeerder mooi vond. “Als alles van bijvoorbeeld een stoel gesloopt is, houd je alleen een houten frame over. Vanaf daar ga je het meubel weer opbouwen tot iets moois. Je hebt altijd eer van je werk.”

Brink – die authentiek en met de hand werkt – wil kwaliteit leveren en zet zich daar dan ook volledig voor in. “We werken liever twee tot drie uur langer zodat iets goed is, dan dat we dingen afraffelen. Mensen krijgen hier kwaliteit en we proberen de meubels zo perfect mogelijk af te leveren.” En de service van Meubelstoffeerderij Alexander gaat verder: “We hebben een 48 uursservice voor mensen die eigenlijk niet zonder een bepaald meubelstuk kunnen. Als iemand een favoriete stoel heeft die hij eigenlijk geen dag kan missen, dan werken wij heel hard om hem binnen twee dagen te restaureren. En als het echt niet anders kan, werken we zelfs op locatie, bij de mensen thuis.”

Het familiebedrijf is gespecialiseerd in merken als Leolux, Pander, Gelderland, Van Gispen en Chesterfield. Mensen die willen weten wat het kost om een bepaald meubelstuk te laten restaureren, kunnen vrijblijvend een offerte aanvragen bij Alexander Brink. “Ik kom dan eerst langs om te kijken. En we zeggen het ook altijd eerlijk als we denken dat iets niet de moeite waard is om te restaureren”, aldus de eigenaar.

meubelstoffeerderijalexander.nl

0313-312122/055-5762223