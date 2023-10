Brummen kan aan de slag met nieuw groenprogramma

GEM. BRUMMEN – Met een nieuw plan wil de gemeente Brummen inspelen op de klimaatveranderingen en de terugval van de biodiversiteit. De gemeenteraad ging donderdag 12 oktober akkoord met het plan en dat betekent dat de gemeente aan de slag kan.

Vooral de aanhoudende hete en droge perioden van de afgelopen jaren waren slecht voor bomen en struiken. Veel bomen en struiken zijn dood of in slechte toestand. Ook de insecten, vogels en dieren die van de planten afhankelijk zijn hebben het slecht. Om de verslechtering tegen te gaan, heeft de gemeente Brummen het plan om de beplanting aan te passen en beter af te stemmen op de klimaatomstandigheden. Het Programma Groen geeft een geactualiseerd groenbeleid, waarbij rekening is gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Ook zijn er in het document afspraken opgenomen voor het verantwoord en duurzaam beheren van het openbaar groen.

Omdat zeker in de drogere delen van gemeente Brummen verdroging van de beplanting een probleem is, wordt de inrichting van het groen aanpast. De gemeente zorgt dat er meer regenwater bij de planten kan komen en dat de bodem als een soort spons het regenwater langer voor de planten kan vasthouden. De gemeente gaat meer bomen planten, zodat er meer schaduw in de woonwijken komt. Daardoor loopt de temperatuur tijdens een hittegolf minder hoog op.

In het nieuwe groenbeleid staat dat in de wijken en op de industrieterreinen het onderhoudsniveau ‘verzorgd’ moet zijn. In de centra van Brummen en Eerbeek en langs de toegangswegen naar deze kernen moet het onderhoudsniveau hoog zijn. Deze onderhoudsniveaus zijn haalbaar als de slechte plantvakken vervangen zijn.

Het plan is opgesteld in samenspraak met inwoners van de gemeente, die hun mening mochten geven via inwonerspanel Brummen Spreekt. Afhankelijk van de grote van een herinrichting van een gebied worden inwoners nogmaals betrokken. Bij een verandering van een klein plantsoen is dit niet aan de orde, maar gaat het om een hele straat dan worden inwoners meer betrokken.