Boek met verhalen van 72 Ellecommers

ELLECOM – In de vroegere sporthal van Ellecom aan de Eikenstraat wordt op zondag 5 november het boek Dorpsgezichten uit Ellecom gepresenteerd. In dit boek vertellen 72 Ellecommers over hun leven, interesses en over veranderingen die ze meemaken. Ook blikken ze vooruit naar de toekomst.

Een team van twintig vrijwilligers uit Ellecom maakte dit boek met inwoners van hun dorp. Dorpsgezichten uit Ellecom bevat 59 gesprekken met 72 Ellecommers. Mannen en vrouwen, tussen 11 en 96 jaar vertellen hoe zij denken over Ellecom, over hun toekomst. Hoe zij leven in hun dorp, waar sommigen al generaties lang wonen en anderen nog maar heel kort.

Veranderingen in het dorp verlopen geleidelijk. Waren er 50 jaar geleden drie kroegen, drie bakkers, een kruidenier, twee kappers en twee scholen, nu is er nog maar een winkel en een school. Het café sloot vorig jaar, de fanfare werkt samen met de harmonie in Doesburg, de kerk blijft open dankzij samenwerking met de kerken in Rheden en de Steeg.

Daarmee verandert ook de sociale samenhang in Ellecom. Mensen zijn individualistischer. Ze gebruiken internet. Het opleidingsniveau is gestegen en Ellecom kent nu meer forensen dan voorheen. Maar Ellecom blijft ook een dorp met veel, vaak informele, clubjes en sociale verbanden. Mensen weten zich, vooral in moeilijke periodes, gesteund door dorpsgenoten. Deelname aan dorpsactiviteiten is groot. Toch zijn er, onderhuids, andere ontwikkelingen: ouderen raken langzaam uit het zicht, jongeren trekken weg. Nieuwe inwoners zijn onbekend met de geschiedenis van Ellecom en soms ook, met het leven in een kleine gemeenschap. Het boek Dorpsgezichten uit Ellecom is een uitnodiging elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

De boekpresentatie op zondag 5 november begint om 15.00 uur. Er zijn korte gesprekken met mensen uit het boek. Er is muziek en een receptie na afloop. Iedereen is welkom.

Op vrijdag 10 november is er ook een presentatie in boekhandel Jansen & de Feijter in Velp om 19.00 uur. Reserveren kan via eenpassievoorboeken.nl.

Dorpsgezichten uit Ellecom is vanaf 6 november te koop bij Bakker Samberg, Boekhandel Jansen&de Feyter in Velp en de Readshop op het Callunaplein in Dieren. Het boek is nu al te bestellen via tourdeloer@gmail.com en via facebook.com/gewonemenseninellecom.