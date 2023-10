Bennie Jolink treedt op tijdens sponsoravond

HUMMELO – Zanger Bennie Jolink treedt op woensdag 11 oktober op in de Dorpskerk te Hummelo tijdens een sponsoravond van Stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi (Sonom). Deze stichting zet zich voor verbetering van de gezondheidszorg in het straatarme Malawi.

Iedereen die de doelstellingen van de stichting een warm hart toedraagt is welkom. Sonom zal vertellen over ontwikkelingen van de gezondheidszorg in Malawi en de bijdrage die ze daaraan verleent.

Bennie Jolink is mede-oprichter en bestuurslid van Sonom. Hij bundelt deze avond de muzikale krachten met de leden van Goed Volk, doorgewinterde streektaalmuzikanten. Ook is er een video-bijdrage te zien met Geoffrey Malizani, de arts met specialisatie neurologie, die met hulp van Sonom is opgeleid.

Neurologie is van groot belang in het straatarme Malawi. Ondervoeding is bij kinderen een van de oorzaken van neurologische aandoeningen. Hersenvliesontsteking, cerebrale malaria, beroertes en epilepsie komen veel voor.

Geen cent

Sonom is in 2018 opgericht toen het College of Medicin van de University of Malawi de hulp inriep van de Hummelose neuroloog Chuck van de Vlasakker, bij de opleiding van artsen. Sonom steunt de missie Malawi van Chuck, die ook raadsman van de stichting is.

Doelstellingen zijn dat er geen cent aan de strijkstok blijft hangen, dat de hulp is gericht op zelfredzaamheid met als einddoel dat Sonom overbodig wordt.

De sponsoravond begint om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 7,50 euro per persoon en kunnen uitsluitend vooraf online worden gekocht via sonom.nl.

Foto: Sonom

Bijschrift: Chuck van de Vlasakker bracht in Malawi met bedside-teaching kennis over op artsen in opleiding.