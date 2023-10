Benefiet-diner voor kansarme kinderen in India

ELLECOM – Voor de achtste keer houdt stichting SARI het SARI-benefietdiner in de Peerdestal in Ellecom. Dit jaar vindt dat plaats op dinsdag 10 oktober vanaf 19.30 uur.

De afgelopen jaren haalde de stichting, die zich inzet voor de ontwikkeling van kansarme kinderen in India, al vele duizenden euro’s op. Dit geld is vooral besteed aan de bouw van een aantal scholen voor deze kinderen. Dit jaar gaat de opbrengst van het diner naar de bouw van toiletten op vier scholen voor kansarme kinderen met een beperking op het platteland van Zuid-India in Mugaiyur. Op deze scholen zitten zo’n 250 kinderen. Voor de bouw is 11.500 euro nodig. Het diner vindt plaats op 10 oktober.

Zigeuners

Stichting Sari werkt dit jaar samen met de lokale Stichting Weaker Community Development Trust. De kinderen op de scholen komen uit de Dalit en achtergestelde groepen (zoals zigeuners). Hun ouders hebben een zwaar en moeilijk leven in armoede in de periferie van de samenleving. Ze zijn dus niet bij machte om de school te ondersteunen waar hun kinderen naar toe gaan, met erbarmelijke omstandigheden tot gevolg. Open riolering is de gebruikelijke praktijk in de dorpen die grote gezondheidsrisico’s voor het platteland met zich mee brengen. Er is geen afvoersysteem aan weerszijden van straten waardoor er overlast ontstaat van muggen, met grote risico’s op ziektes als malaria. Op school gebruiken de kinderen de schoolachtertuin om hun natuurlijke behoefte te doen. Water moeten de kinderen in de omliggende straten uit de waterpompen halen.

Vak leren

Met het jaarlijkse benefitdiner heeft SARI al diverse projecten ondersteund of geïnitieerd. In 2013 hielp SARI bij het bouwen van een technische school voor jongens die na de lagere school thuis werden gehouden. De lokale stichting VTRC heeft inmiddels veel van deze jongens en hun ouders overgehaald om toch verder onderwijs te volgen en een vak te leren. Op deze technische school (Krupa) voltooien nu elk jaar meer dan 50 jongens een opleiding als automonteur of elektricien. Drie jaar geleden heeft SARI een school gebouwd voor de opleiding tot verpleegster/dokters assistente voor meisjes die ook hun opleiding na de lagere school niet vervolgden. Momenteel gaan daar ook jaarlijks al meer dan negentig meisjes naar toe.

Opgave voor het diner kan via stichtingsari@gmail.com of 06-22415328.