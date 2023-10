Beeld van Ome Jan feestelijk onthuld in dorpshuis Rheden

RHEDEN – Op vrijdag 6 oktober is in het dorpshuis in Rheden een bronzen beeldje van Jan Lankwarden gepresenteerd. ‘Ome Jan’ was 70 jaar lang kastelein van café De Methorst (nu De Stofwolk) in Rheden. Jan Lankwarden overleed in 1991 op 96-jarige leeftijd.

Voor de zomer kreeg de gemeente Rheden het aanbod om het bronzen beeldje van Ome Jan te kopen. Het was op dat moment al meer dan twintig jaar in het bezit van een particulier. Het beeld is gemaakt door de in 2014 overleden beeldhouwer Wim Kuijl, die onder andere ook het beeld van Simon en Tiny Carmiggelt op het bankje in De Steeg heeft gemaakt. Het bronzen beeldje van Ome Jan is een voorstudie van het grote beeld dat sinds 1977 in het centrum van Arnhem staat, achter de huidige Primark.

Op vrijdag 6 oktober werd het beeld in het dorpshuis gepresenteerd in het bijzijn van zo’n vijftig genodigden. Onder hen de twee zoons van Jan Lankwarden en hun echtgenotes, leden en oud-leden van Rhedens Dorpsbelang, oud-raadsleden van Gemeentebelangen en oud-wethouder Hans Elsenaar. Wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden heette alle aanwezigen welkom. Hij vertelde dat de gemeente normaal gesproken geen kunst aankoopt, maar in dit geval een uitzondering heeft gemaakt omdat Ome Jan en café De Stofwolk onlosmakelijk verbonden zijn met het verhaal van het dorp Rheden.

De Velpse kunstenaar Gerrit van Middelkoop vertelde een persoonlijk verhaal over het Rhedense kunstklimaat in de jaren 70. Hij had destijds zijn atelier om de hoek van café De Stofwolk en kwam daar regelmatig met zijn hippievrienden. Daar vielen zij toch wat uit de toon tussen de stamgasten, die voornamelijk bestonden uit arbeiders van de steenfabriek.

Dick Jurriëns en Cor van Vugt, oud-raadsleden van Gemeentebelangen, vertelden over hun pogingen om het originele beeld van Arnhem naar Rheden te halen, maar daar voelde de Arnhemse gemeenteraad niets voor. “Jurriëns kan de drugsboot gratis krijgen!”, was de reactie vanuit de raad. Cor van Vugt liet aan de hand van enkele foto’s zien dat Ome Jan nu op het Eiland in Arnhem in de verdrukking staat tussen tafels en stoelen van de horeca. Hij sloot zijn verhaal af met een oproep aan de wethouder van Arnhem: “Geef Jan Lankwarden de plek waar hij recht op heeft!”

Het bronzen beeldje staat nu op de kamer van de burgemeester, in afwachting van een definitieve plek in het dorp Rheden.

Foto: Theo Jansen

De twee zoons van Jan Lankwarden met het beeldje van hun vader