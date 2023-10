Appie van der Beek nieuwe fractievoorzitter Stadspartij Doesburg

DOESBURG – Na 10 jaar leiding te hebben gegeven aan de Stadspartij Doesburg heeft David van Sommeren op 28 september het fractievoorzitterschap van de Stadspartij Doesburg overgedragen aan Appie van der Beek.

“Na bijna 10 jaar fractievoorzitter te zijn geweest is het goed dat er een een nieuwe, andere kijk komt op het voorzitterschap” aldus David van

Sommeren. “Appie van der Beek is een bekende in Doesburg en altijd aanspreekbaar over allerlei zaken die spelen. Hij verdiept zich enorm in

de stukken en weet dus waar hij over spreekt.” David van Sommeren blijft raadslid en lid van verschillende commissies.

Appie van der Beek heeft enorm veel zin om het voorzitterschap over te nemen. “Ik draai al vanaf de oprichting mee bij Stadspartij

Doesburg. Eerst als fractieassistent en later als raadslid en in de periode dat David van Sommeren fractievoorzitter was, heb ik hem als het nodig

was mogen vervangen. Het is voor mij dus niet helemaal onbekend terrein.”

Stadspartij Doesburg is de lokale partij in Doesburg en is op dit moment degrootste partij. In 2006 heeft de partij voor het eerst meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen en altijd deelgenomen aan de verschillendecoalities en colleges.De fractie was unaniem in de benoeming van de nieuwe fractievoorzitter.

Foto: Appie van de Beek is de nieuwe fractievoorzitter van Stadspartij Doesburg