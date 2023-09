Zonnige dag vol theater in Tonden

TONDEN – Op zondag 10 september vond in Tonden, buurtschap in het buitengebied van de gemeente Brummen, de vijfde editie van de TondenTheaterToer (TTT) plaats. De toer was al een paar weken uitverkocht. Rond 10.00 uur meldden de eerste deelnemers zich met hun fiets op het veld bij de Sterre in Tonden.

Een half uur later stond het veld vol met zo’n honderdvijftig fietsen en mensen. Namens de organisatie opende Bob Koster het evenement en hij vertelde in zijn openingsspeech wat het bijzondere is van de TondenTheaterToer. Bezoekers gaan namelijk in groepen van 35 per fiets van de ene locatie naar de andere. Op de verschillende locaties worden acts van een half uur gespeeld door talentvolle, over het algemeen jonge, theatermakers. Koster gebruikte op een humoristische wijze citaten uit Chat GTP over deze theatertoer in het ‘pittoreske dorpje Tonden’.

Het was een heerlijk warme en zonovergoten dag vol theater, met acts variërend van de geestige goochelaars Niek & Guy, de virtuoos piano spelende Beth & Flo en de stand up-comedy van Andries Thunru tot de intens fysieke woordloze act van DeRondeDeroo. Ook ten aanzien van de plekken waar de voorstellingen plaatsvonden was de variatie groot: een half verbouwde deel van een boerderij, een grasveld, een open schuur met de hooibalen op de achtergrond of de mooi verbouwde huiskamer van een boerderij.

De lunch werd genuttigd op het veld bij de Sterre in een Italiaanse sfeer, heerlijk buiten onder de bomen in de schaduw. Op dit veld vond ook de afsluiting plaats, waar de hele groep samen het speciaal voor deze vijfde editie gecomponeerd TTT-lied zongen.

cultuurtonden.nl