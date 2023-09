Wensvogel en LeerRijk samen verder als Kindcentrum Robin

DIEREN – Met het begin van dit schooljaar is Kindcentrum Robin van start gegaan in Dieren, een samenvoeging van LeerRijk en De Wensvogel. De school gaat werken met een verlengde schooldag. Daarnaast moet het centrum een middelpunt in de wijk worden.

Kindcentra LeerRijk en De Wensvogel gaan vanaf dit schooljaar dus samen verder. Reden voor de fusie is het afnemend aantal leerlingen van beide scholen. Er worden minder kinderen geboren in de kern van het dorp en dat zal de komende jaren zo blijven. Om te voorkomen dat één van de scholen te klein zou worden, vormen ze vanaf nu Kindcentrum Robin.

Roodborstje

De naam Robin is niet maar zo gekozen. “Het kindcentrum staat in de vogelwijk van Dieren. Robin is de internationale naam voor de roodborst, een dapper, trots vogeltje. Hij is honkvast en nieuwsgierig, laat zich graag zien. Roodborstjes zijn trouw en lief. Mensen zijn blij als zij een roodborstje zien. De naam Robin is genderneutraal en betekent stralend en schitterend. Net als onze leerlingen!”, luidt de verklaring.

Verlengde schooldag

Nieuw is de ‘rijke schooldag’, die in fases wordt ingevoerd. Dit jaar is dat alleen nog op dinsdag. De kinderen gaan dan van 8.30 tot 15.30 uur naar school en krijgen een naschools programma aangeboden, ter ondersteuning aan alles wat zij in de lessen leren. Dit programma moet daarnaast een bijdrage leveren aan ontspanning en samenzijn. “We willen kinderen een brede ontwikkeling geven. Zowel op sociaal vlak als op het gebied van cultuur, muziek en gezondheid”, is de uitleg. Het programma voor de ‘rijke schooldag’ wordt opgesteld in samenwerking met partijen als cultuurbedrijf Riqq, de bibliotheek, Sportbedrijf Rheden en Incluzio.

Ontmoetingsplek

Robin moet ook een ontmoetingsplek worden voor gezinnen en mensen uit de wijk. “De bedoeling is een open ruimte waar het gastvrij is en die kan inspelen op de behoefte van de wijk. In de avonduren kunnen dans- en yogalessen worden gevolgd. Ook kunnen taallessen worden aangeboden.”