Vooral samen eten tijdens ‘Ontmoetingsweek’

REGIO – Van koffieochtenden tot lunches, en van wandelingen tot creatieve (kook)activiteiten. Samenwerkingscoalitie SamenEén Velp houdt in de week van 28 september tot en met 4 oktober 2023 tal van gratis activiteiten in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Deze staan deels of volledig in het teken van samen eten. “Want eten verbindt. We willen ontmoetingen tussen buurtbewoners – jong en oud – stimuleren en mensen zo (nieuwe) sociale contacten laten leggen”, aldus de organisatie.

De ontmoetingen vinden plaats tijdens de Week tegen Eenzaamheid – of zoals SamenÉen het liever noemt: ‘Week van de Ontmoeting’ – tal van initiatieven.

In de verschillende dorpskernen van de gemeenten Rheden en Rozendaal vinden gratis activiteiten plaats.

Velp

Op donderdag 28 september is er van 12.00 tot 13.00 uur een Ontmoetingslunch in ’t Trefpunt aan de Schoolstraat 12 in Velp. Aanmelden kan bij Anneke via annekenieumeijer@hotmail.nl of 06-39774899.

In de Elleboog is er een dag later, op vrijdag 29 september, ook een lunch. Deze duurt van 12.00 tot 14.00 uur. Aanmelden kan bij Ben: info@de-elleboog.nl of 06-15066146.

Eveneens op vrijdag 29 september is er een lunch in Ons Raadhuis. Deze duurt van 12.30 tot 13.15 uur. Aanmelden kan via 026-8449140 of info@onsraadhuis.com.

Op dinsdag 3 oktober kan er worden geluncht in de Paperclip in Velp. De aanvang is 12.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Rozendaal

In De Serre van Rozendaal wordt er op woensdag 4 oktober een koffieochtend gehouden waarbij ook een optreden is met wereldmuziek. Tijdstip: 10.00 tot 12.30 uur. Aanmelden kan bij Esse via serrevanrozendaal@gmail.com.

Rheden

Op donderdag 28 september zijn er activiteiten en is er een vrijwilligersmarkt in Ons Huis aan het Mr. B.v. Leeuwenplein 7 in Rheden. Geïnteresseerden kunnen van 16.00 tot 18.00 uur terecht. Aanmelden is niet nodig.

In het Dorpshuis in Rheden vindt een dag later, op vrijdag 29 september een high tea plaats. Adres: Mr. B.v. Leeuwenplein 3. Deze high tea duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Mensen die willen aanschuiven kunnen zich tot en met dinsdag 26 september aanmelden bij Ingrid: IJansen@incluzio.nl of 026-3036305.

Bij Werk aan de Winkel aan de Oranjeweg 11 in Rheden kan ook geluncht worden op vrijdag 29 september tijdens een ‘Bijna weekend lunch’. Tijdstippen: 11.30 en 13.00 uur.

Wandelen kan op maandag 2 oktober van 11.00 tot 12.00 uur. De start is bij Werk aan de Winkel aan de Oranjeweg 11 in Rheden.

Bij Werk aan de Winkel is het een dag later, op dinsdag 3 oktober mogelijk om taarten te bakken. Deze activiteit duurt van 10.00 tot 13.00 uur.

Op woensdag 4 oktober is er ook een creatieve activiteit bij Werk aan de Winkel, een ‘ontmoetingsplek voor participatie & herstel’.

Op woensdag 4 oktober is in het Dorpshuis in Rheden een Rhedens maal. Deze duurt van 17.45 tot 19.00 uur. Hiervoor geldt wel een eigen bijdrage van 6 euro. Aanmelden kan via 06-20168808.

Dieren

In De Oase in Dieren vindt op vrijdag 29 september een Ontmoetingslunch plaats. Deze begint om 13.00 uur. Aanmelden kan tot en met dinsdag 26 september bij Bianca via biancadebruin50@gmail.com of 06-26742022.

Op maandag 2 oktober is er een Dag van de Ouderen in het Theothorne aan het Callunaplein 77 in Dieren. Deze duurt van 10.00 tot 13.45 uur. Aanmelden kan tot en met woensdag 27 september via administratie@stichtingstoer.nl of 026 – 3611975.

incluzio.nl/sameneen