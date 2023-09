Volop activiteiten van dorpscontactpersonen in Klarenbeek

KLARENBEEK – Met de zomervakantie achter de rug zijn de activiteiten in Klarenbeek weer opgestart. Vanaf eind augustus is een aantal terugkomende activiteiten weer begonnen. De Dorpscontactpersonen hebben in en bij het MFC een serie creatieve, sportieve en ontspannende activiteiten opgesteld.

Elke vierde vrijdag van de maand is de mogelijkheid om, met een door Mens en Welzijn gemeente Voorst beschikbaar gestelde bus, voor 1 euro per traject naar de markt in Twello gebracht te worden. Wie mee wil rijden, wordt thuis opgehaald en weer teruggebracht Opgave kan via 06-12260021.

Iedere laatste dinsdag van de maand is er de mogelijkheid in het MFC om bij het koken aan te schuiven. Deelnemers worden om 11.00 uur verwacht, ze gaan om 14.00 uur weer naar huis. Voor deze activiteit is geen kookkennis nodig. Samen wordt een hoofdgerecht en een toetje gemaakt. Onder het genot van een drankje worden de beide gangen samen opgegeten. De kosten om deel te nemen zijn 7,50 euro per keer.

Elke tweede maandagavond van de maand wordt er gekaart. Er bestaat dan de mogelijkheid om te komen Amerikaans jokeren of te klaverjassen. Het kaarten start om 19.30 uur en deelname kost 3,50 euro.

Koffie-inloop

Iedere woensdagochtend is er de koffie-inloop, van 10.00 – 12.00 uur in het MFC. Daar is er gelegenheid om samen een gratis kopje koffie of thee te drinken. Verder is het mogelijk om te sjoelen, een praatje te maken, een potje jeu de boules te spelen en rummikuppen.

Met een beetje geluk kan men van de nazomer genieten met een rit door de mooie Klarenbeekse omgeving. Daarvoor is er in Klarenbeek een prachtige duo-fiets beschikbaar. Deze fiets kan worden gehuurd voor 2 euro per uur.

Alles staat in het teken van de herfst tijdens de activiteit op woensdag 27 september van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnemers gaan naar huis met een eigen gemaakt bloemstuk waar zij lang plezier van zullen hebben. Aanmelden vóór 14 september via 06-12260021 of inloop@mfcklarenbeek.nl. De kosten bedragen 14 euro.

Epoxy is giethars en zeer geschikt voor het maken van sieraden. Met dit materiaal giet men eenvoudig harde kunststof vormen met een glasachtige uitstraling. Deeknemers aan de workshop op woensdag 25 oktober, van 10.00 tot 12.00 uur, kunnen een eigen armband of sleutelhanger maken. Ze dienen oude kleren aan te doen en handschoenen mee te nemen. Aanmelden vóór 18 oktober via 06-12260021. De kosten bedragen 7,50 euro.

Gezonde lunch

Om de maand wordt een gezonde lunch met allemaal eigen gemaakte gerechten verzorgd door een grote groep vrijwilligers. De lunch op 13 september is reeds volgeboekt. Op woensdag 1 november tussen 11.30 en 13.30 uur is de volgende verrassende lunch voor iedereen. Aanmelden vóór 18 oktober via 06-12260021. Mee-eten kost 6 euro.

Er wordt gezocht naar een geschikte spelleider voor een gezellige bingo-ochtend. Wie het leuk vindt om twee keer per jaar op woensdagochtend een bingo te verzorgen, kan zich aanmelden bij Bram de Bree, 06-21238661.

Om de week zijn leuke interviews van inwoners van Klarenbeek te vinden op de Facebook-pagina van de dorpscontactpersoon Klarenbeek. Op deze pagina is de activiteitenkalender te vinden van de dorpscontactpersonen. De dorpscontactpersonen hebben er weer zin in om alle inwoners van het dorp Klarenbeek met elkaar samen te brengen. ‘Samen zijn is altijd fijn!’, is hun motto. Daarom zijn alle activiteiten geschikt voor iedereen, jong en oud. Voor vervoer hebben de dorpscontactpersonen een oplossing. Helpende Handen kan hierbij helpen, 06-1226 0021.