Velpse scouts naar Korea voor World Scout Jamboree

VELP – Tienduizenden jongeren van over de hele wereld reisden deze zomer af naar Zuid-Korea voor de World Scout Jamboree. Lucie Mellink (15) en Leanne Kling (24) van de Velpsche Woudloopers maakten deze internationale ontmoeting mee, die nog een heel onverwachte wending kreeg door een naderende tyfoon.

Eind juli verzamelden de deelnemers aan de World Scout Jamboree (WSJ) zich op een enorm terrein in Zuid-Korea, waaronder ongeveer tweeduizend jongeren uit Nederland. De WSJ wordt elke vier jaar georganiseerd en heeft als doel scouts uit de hele wereld kennis te laten maken met elkaar, hun culturen, gewoontes en gebruiken.

Leanne Kling, leiding bij de Velpsche Woudloopers & de Olmen, ging mee als troepstaf en vat de WSJ samen als ‘warm, maar heel erg leuk’. “We konden de eerste dag carten, mountainbiken en paragliden, maar het was zo warm en de activiteitenvelden lagen zo ver uit elkaar, dat we helaas weinig hebben gedaan”, vertelt ze. “We hebben onze troep opdracht gegeven om veel te drinken, zonnebrand te smeren en zoveel mogelijk in de schaduw te staan. Het was warm, maar we hebben aan de hitte kunnen wennen.”

Ban Ki-moon

Ook Lucie Mellink, explorer van de Velpsche Woudloopers, was erbij. Ze maakte deel uit van de Troep Vuurkever en heeft ondanks de warmte volop genoten. “We waren druk bezig met ‘swappen'”, zegt ze. Hierbij ruilen de deelnemers badges en kleine hebbedingetjes met scouts uit andere landen. Zo maken ze kennis met verschillende scoutinggroepen en hun culturen. “Ook hadden we cultuurdag. Alle groepen maakten eten uit hun eigen cultuur en sommige troepen hadden ook spellen uit hun land. Wij hadden poffertjes en ganzenborden. Ik ben langs Brazilië, Thailand en Zuid-Afrika geweest. Brazilië had echt het lekkerste snoep. Bij Thailand hebben we nog een spel gespeeld genaamd ‘Exploding kittens’ en dit was erg leuk. En bij Zuid-Afrika is mij een traditionele dans van daar geleerd. Ik was niet heel goed, maar het was wel erg grappig.”

Leanne kijkt terug op een heel bijzonder bezoek. “We waren ongeveer twee uur op het terrein toen we hoog bezoek kregen van Ban Ki-moon, onder andere voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en een aantal andere hoogwaardigheidsbekleders. Het was heel bijzonder dat we dat als troep hebben mogen meemaken.”

Tyfoon

Helaas gooiden de weersomstandigheden al snel roet in het eten. Er werd een tyfoon verwacht en dat betekende dat alle deelnemers aan de jamboree moesten worden geëvacueerd. Ook de Nederlandse deelnemers werden elders ondergebracht. “Dit was ontzettend jammer”, vindt Lucie. “Omdat er ook geen activiteiten meer waren, zijn de meesten snel nog gaan swappen. Op de laatste avond ben ik nog met vrienden uit mijn groep naar een subkampfeestje geweest om de jamboree goed af te sluiten.” Ze reisde op 12 augustus terug naar Nederland en kijkt enthousiast terug. “Het was een korte, maar alsnog fantastische jamboree-ervaring!”

Voor Leanne duurde de reis nog iets langer. “Wij zijn met de troep verplaatst naar een universiteitsterrein in Suwon. In de dagen die volgden, hebben we allerlei activiteiten gedaan in de omgeving van Suwon. De jamboree hebben we uiteindelijk met alle scouts afgesloten in het WK-stadion met een supergaaf K-popconcert. Voor ons begon daarna de nareis, waarbij we veel Koreaanse musea, tempels, paleizen en uitgaansgebieden hebben bezocht. Zaterdag 19 augustus is onze troep teruggekomen uit Korea.”