Veel gretige kijkers op expositie van Historie Loenen

LOENEN – Drie dagen lang konden Loenenaren, en anderen belangstellenden, komen kijken naar de indrukwekkende expositie over de historie van Loenen en daarbij ook een (verlate) tentoonstelling over oorlog en bevrijding. De stichting Historie Loenen vierde met deze expositie haar tienjarig bestaan bij kasteel Ter Horst. Het is een succesvolle expositie geworden met honderden bezoekers en lovende woorden over de fraaie en overzichtelijke opzet van de show. Ook werd afscheid genomen van voorzitter en initiatiefnemer Jan Janssen.

Het bestuur van de Stichting Historie Loenen kreeg de volle medewerking van Alexander Russelman, eigenaar van kasteel Ter Horst, door voor deze expositie de koetshuizen te mogen inrichten. Met deze toezegging waren Jan Janssen en zijn team zeer verguld. In het dorp was geen toepasselijker plek te vinden dan in dit eeuwenoude kasteel met koetshuizen uit 1891 en 1892.

Nauwkeurig

Maanden van voorbereiding ging vooraf aan de expositie. Foto’s uitzoeken, printen en teksten maken. Maar vooral het opsporen van de juiste namen van de personen vergde veel tijd. Adriaan Klomp, en nu ook zijn dochter Kim, houden dit nauwkeurig bij. Bij alle foto’s was een korte of wat uitgebreidere toelichting geplaatst.

De expositie werd in twee delen opgesplitst. In de linkerruimte van het koetshuis, waar vroeger de koetsen van de kasteelheer stonden, kon Adriaan Klomp laten zien wat in tien jaar Historie Loenen was verzameld. Dat waren niet alleen schoolfoto’s, maar ook personen, plekjes, zaken en clubs. Uren konden de bezoekers er naar kijken en genieten van de prachtige ansichten en foto’s uit het rijke verleden van Loenen.

Huisbezoeken

In de ruimte aan de rechterkant van het koetshuis uit 1892 was veel te zien over de oorlog en bevrijding van Loenen. In de loop der jaren zijn er veel foto’s verzameld. Er werden ook veel verhalen gehoord aan de keukentafel bij de huisbezoeken. Door de stichting werd in 2019 een fraai boek uitgebracht met veel foto’s en verhalen. Maar er kwam nog meer materiaal binnen. Jan Janssen en zijn team maakten er weer een nieuwe grote tentoonstelling van. Op de panelen was veel te zien van wat er in de oorlogsjaren allemaal is gebeurd, zoals het opblazen van de bruggen over het Apeldoorns Kanaal.

Een paar panelen werden gevuld met krantenknipsels over bekende Loenenaren. Het verleden ging hierbij weer herleven. De bezoekers konden in de paardenstal genieten van oude Loenense films.

Laatste expositie

Voor Jan Janssen was dit zijn laatste expositie. Na tien jaar actief bezig te zijn geweest met het snuffelen en uitpluizen van oude foto’s en inrichten van exposities wilde hij graag een stapje terug doen. Zijn medebestuursleden betreuren dit sterk, maar hebben hier zeker begrip voor. Aan het einde van de eerste expositiedag werd samen nog even terug gekeken en de reacties van de bezoekers besproken. Henk Slief, evenals Janssen een werker van het eerste uur, sprak waarderende woorden richting de scheidende voorzitter. Hij had prettig met hem samengewerkt en ze hebben samen veel tot stand kunnen brengen. Vooral de restauratie van de graftrommels is een grote verdienste geweest van Janssen. Slief dankte hem hartelijk en hoopte nog regelmatig een beroep op hem te kunnen doen, want de scheidende voorzitter is een creatief persoon. Hij denkt vooral aan aan het ontworpen logo en de bordjes met gezegden op de show. Slief onderstreepte zijn dankwoorden met het aanbieden van een passend geschenk.

Foto: Martien Kobussen

Henk Slief (links) bedankt Jan Janssen voor zijn grote inzet voor de de stichting Historie Loenen