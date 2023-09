Tweede editie Activiteitengids Sociaal & Vitaal

RHEDEN/ROZENDAAL – De tweede editie van de Activiteitengids Sociaal en Vitaal is in voorbereiding. Het NIO en Sport in Rheden benaderen opnieuw verenigingen, vrijwilligersorganisaties en culturele en maatschappelijke organisaties om een zo compleet en actueel mogelijk aanbod te kunnen presenteren in deze gids.

De Activiteitengids komt uit in januari 2024 en de komende maanden gebruiken Sport in Rheden en het NIO om informatie en materiaal te verzamelen vanuit sociale, culturele, sportieve, educatieve en ondersteunende organisaties die actief zijn in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

De Activiteitengids Sociaal en Vitaal stimuleert volwassenen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal anderen te ontmoeten, moedigt hen aan fit en actief te blijven en helpt ze gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod. Denk aan bijvoorbeeld de wekelijkse sjoelmiddag, de eettafel, hardloopclinic, schilderworkshop, muziek- of bloemschikles, dagelijkse inloop, het wandeluurtje en ook de spreekuren voor bijvoorbeeld taal- of administratieve ondersteuning. Willemien Kragt van Sport in Rheden en Maud van Braam van het NIO willen graag dat zoveel mogelijk inwoners zich kunnen oriënteren welke activiteiten er in hun buurt worden aangeboden en op de hoogte raken bij welke organisatie zij voor ondersteuning terechtkunnen.

Aanbod aanbieden

Om een zo’n compleet mogelijk aanbod aan te reiken, is de hulp van de aanbieders nodig. Ontmoetingsactiviteiten en ondersteunende dienstverleningsmogelijkheden kunnen worden aangemeld via wegwijsinrhedenrozendaal.nl. Sportieve en culturele activiteiten kunnen worden gemeld op rhedenontdekt.nl. Een activiteit aanmelden kan tot uiterlijk 15 november.

Willemien Kragt en Maud van Braam zorgen er dan voor dat de activiteiten in de fysieke gids verschijnen. Zij zijn ook bereikbaar voor meer informatie; Maud van Braam via netwerknio@gmail.com en Willemien Kragt via w.kragt@rheden.nl.

Maud van Braam van het NIO en Willemien Kragt van Sport in Rheden gaan aan de slag met de tweede editie van de Activiteitengids Sociaal & Vitaal