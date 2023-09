Sinterklaascommissie Doesburg stopt met organiseren intocht, ondernemers pakken stokje op

DOESBURG – De Sinterklaascommissie Doesburg, die al tientallen jaren de sinterklaasintocht in Doesburg organiseert, gaat dit in 2023 niet meer doen. De commissie vindt dat er met het huidige budget geen kwalitatieve en volwaardige intocht te organiseren is. Rosalie Smeenk, eigenaresse van Cotton & Coffee, vindt dat er absoluut een intocht moet komen en besloot de organisatie van het grootste kinderfeest van het jaar in handen te nemen.

“Na lang wikken en wegen heeft de commissie, met pijn in het hart, moeten besluiten dat het niet mogelijk is om, met het huidige budget, een aankomst en intocht te organiseren zoals men die in Doesburg al jaren kent”, laat de organisatie in een een verklaring weten. Han Snijders, die al vijftig jaar betrokken is bij de organisatie van de intocht, vertelt dat er heel wat slapeloze nachten aan het besluit vooraf zijn gegaan. “We hebben kwaliteit altijd hoog in het vaandel gehad, maar als dat steeds in het gedrang komt, dan houdt het een keer op.”

Toenemende kosten

De commissie heeft al jaren te maken met toenemende kosten en een budget dat niet mee stijgt. “Ondanks de stijging van de kosten voor veel zaken kon de commissie de kosten voor dit jaar gelijk houden aan die van de afgelopen jaren. Voor dit jaar is er echter een budget beschikbaar dat minder dan de helft is van de begroting.” De organisatie heeft de afgelopen jaren al veel bezuinigd en zag geen mogelijkheden om dat nog meer te doen. “Dan zouden we nog meer moeten bezuinigen op het aantal pieten of het snoep.” De organisatie probeerde de afgelopen weken nog te kijken of er echt geen extra budget of andere mogelijkheden waren, maar kreeg naar eigen zeggen ‘geen respons’. Maandag werd dan ook definitief besloten om de stekker eruit te trekken.

“Het is heel wrang dat we de kinderen van Doesburg en verre omgeving in de steek moeten laten, maar onder de huidige omstandigheden was er weinig keus.” Samen met de vele vrijwilligers hoopt de commissie dat het in de toekomst weer mogelijk wordt om een intocht te organiseren zoals Doesburg die verdient. “Als anderen voor dit jaar de organisatie willen oppakken dan juichen wij dat toe en wensen hen heel veel succes”, aldus de organisatie.

Geschrokken

Het nieuws dat er mogelijk geen Sinterklaasintocht komt in Doesburg zorgde voor geschrokken en boze reacties bij de Doesburgse inwoners. Het persbericht van de organisatie werd binnen de kortste keren vele malen online gedeeld en voorzien van reacties. Al snel na dat de bericht meldde Stichting Centrum Belang Doesburg dat de intocht wel doorgaat. Rosalie Smeenk, eigenaresse van Cotton & Coffee, besloot meteen na het horen van het nieuws om in actie te komen. “Als lid van de Stichting Centrum Belang Doesburg kreeg ik het nieuws te horen en mijn eerste reactie was: ‘dat lijkt me niet!'”

De geboren Doesburgse vindt dat de intocht echt door moet gaan en wilde niet accepteren dat de Doesburgse kinderen het dit jaar zonder intocht zouden moeten doen. “Ik ben Doesburger, onderneemster, juf en mama en kon het gewoon niet laten gebeuren.” Ze ging dezelfde avond al met een paar ondernemers om tafel die ook hun medewerking toezegden en besloot ervoor te gaan. Een hele verantwoordelijkheid, maar de onderneemster gaat er helemaal voor. ” Ik ben overspoeld met positieve reacties en veel mensen hebben al toegezegd om mee te willen werken.” Rosalie en de andere ondernemers willen de komende tijd hard aan de slag om op zaterdag 18 november een mooie intocht neer te zetten. “We willen niet met vingers wijzen. Ons enige doel is om er een hele fijne intocht van te maken.”